Seis imágenes en el fracaso de los equipos argentinos en el Mundial de clubes

Ahora que River y Boca quedaron eliminados del Mundial de Clubes es posible que las cosas puedan verse desde otra óptica.

El fútbol argentino vivió de la suposición durante mucho tiempo. Sin punto real de comparación, siempre se especuló acerca del nivel de su competencia interna por todas aquellas cosas que nos rodean y que son, en apariencia, positivas. Canchas llenas, pasión desbordante y equilibrio de fuerzas general, en el que el último le puede ganar al primero y los equipos chicos pueden salir campeones.

Lo que no podía cotejar en la cancha, lo proyectó con la distorsionada mirada del seleccionado nacional, bicampeón continental y campeón mundial. Sin tener en cuenta que todos los jugadores que alcanzaron esos éxitos… juegan en Europa.

Tampoco es que el país se enteró ahora de que los equipos argentinos no son competitivos fronteras afuera. En el primer plano continental no festeja un título desde hace siete años. Y hace tiempo que son muchas las voces que se replican para cuestionar un torneo de 30 equipos, una cantidad enorme, tanto como las sospechas sobre muchos de los resultados en sus competencias.

Acuña perdió el control en el último partido con River; Cavani fue uno de los más criticados en Boca; Merentiel, de lo mejor de los equipos argentinos en este Mundial PABLO PORCIUNCULA - AFP

Entre los argumentos que aún defienden a nuestro fútbol, se señala que Racing, campeón del segundo certamen de América, la Copa Sudamericana, podría haber tenido un mejor desempeño. Es curioso, porque eso tampoco puede probarse, porque no ocurrió. Una vez más, se ubica lo positivo en las proyecciones, en los supuestos. Nada que pueda verse en la cancha.

Es posible, también, que el formato breve y con apenas seis partidos para juzgar, sean una muestra acotada para sacar conclusiones definitivas, pero al menos sí se pueden señalar seis ítems decepcionantes de un fútbol interno decadente.

1) El problema no es el dinero

Es cierto que la economía argentina no ayuda a nuestros clubes. Pero no puede decirse que River o Boca, nuestros representantes en el Mundial de Clubes, hayan sufrido por eso. Es más, si se toman en cuenta las incorporaciones realizadas entre ambos equipos desde el 1° de enero de 2024 hasta hoy, ambos invirtieron 130.000.000 de dólares en refuerzos, para no poder convertirle ni tan siquiera un gol a Monterrey y al amateur Auckland City (sí, el único tanto xeneize en ese partido fue en contra). Los datos de los mercados de pases pueden verse al final de este texto.

River invirtió más de 14 millones de dólares por Kevin Castaño STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

River incorporó 19 jugadores en ese lapso. El registro incluye el insólito doble mercado en la transición Demichelis/Gallardo, en junio y julio de 2024. Según el portal Transfermarkt, River compró por 76.192.340 dólares. Es cierto que tuvo ingresos grandes por ventas, pero la balanza ingresos/egresos le dio negativa en el último ejercicio por 14 millones de dólares. Y lo que aquí se analiza no es ese punto, sino que no supo ser certero a la hora de elegir la calidad de los futbolistas a los que recurrió.

Boca, algo más austero, trajo 17 futbolistas por 53.794.790 dólares. Es cierto que los dos mercados de 2024 fueron más medidos, pero aceleró en los gastos este año, con el certamen internacional en la mira. Tampoco acertó. Y se notó en la temprana eliminación en la Copa Libertadores, en donde no llegó ni a la etapa de grupos.

2) Ahora se habla de limpieza

Una mirada complementaria de la muy mala selección de la conducción de ambos equipos en el armado del plantel es que desde las entrañas de los dos equipos se habla ahora de “limpieza”. Necesitan sacar jugadores que fracasaron… y salir de nuevo al mercado. Insólito. En el conjunto millonario 11 contratos finalizan a fin de año (Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco, Miguel Borja, entre otros). El plantel xeneize ya se plantea ahora mismo dejar salir a Marcos Rojo, Sergio Romero, Frank Fabra y Marcelo Saracchi, entre otros.

Marcos Rojo, espectador del Mundial con Boca ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

3) Diferencias abismales

Las estrategias que se elijan no son cuestionables. Boca prefiere ser más cauto y River más osado. Ambos plantearon sus partidos más importantes del grupo con estilos bien diferentes. Sin embargo, los dos se vieron ampliamente superados ante Bayern Munich e Inter, respectivamente.

El equipo de Russo mostró orgullo en el segundo tiempo y hasta consiguió un gol con una guapeada de Miguel Merentiel. Pero la realidad es que no generó mucho más juego y en la primera mitad fue vapuleado al punto de que podría haberse ido con una goleada en contra si se analizan las llegadas de los alemanes.

Bastoni marca el segundo gol de Inter con medio equipo de River derrumbado Rodrigo Néspolo

El conjunto de Gallardo, por el contrario, tuvo lo mejor en el primer tiempo. Inter suele ser un equipo que espera en el arranque para hacer lecturas del partido y golpear ante el menor descuido del adversario.

En la segunda mitad el dominio del conjunto europeo fue muy amplio. Es cierto que la expulsión de Martínez Quarta cambió el desarrollo del juego. Pero antes de la roja, River ya había sufrido tres o cuatro acciones de gol clarísimas de los italianos.

4) La indisciplina

El punto más grave de todos. River recibió 11 tarjetas amarillas y tres rojas. Boca recibió cinco amonestaciones y le expulsaron dos jugadores.

Una mirada que intentó ser un atenuante para el problema de River en el último partido fue que perdió a sus tres mediocampistas ante Inter. Algo similar pasó con los zagueros centrales de Boca, entre suspensiones y lesiones.

Imágenes insólitas: Ander Herrera es expulsado en el banco de los suplentes SANDRA MONTANEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo curioso es que la mayoría de las ausencias fueron como consecuencia de haber sido sancionados por sus infracciones en la cancha. Muchas de las tarjetas que recibieron los jugadores de ambos equipos suelen ser perdonadas en acciones similares en el certamen local. En el plano internacional, todo es distinto.

Pero lo más grave de todo es lo que pasó más allá del juego. La insólita amonestación a Marcos Rojo ante Bayern Munich, un referente que no jugó ni tan siquiera un minuto en el certamen, o la expulsión a Ander Herrera por violentarse con el cuarto árbitro ante Benfica cuando ya estaba en el banco de suplentes.

Y en el caso de River, la falsa guapeza con la que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña quisieron imponerse en el duelo con Inter y que terminó con un bochorno de empujones y de hinchas lanzando cosas a la cancha. ¿Qué Dumfries también se comportó mal? Es posible, también fue indebido y seguramente tendrá su análisis en Italia.

Marcos Acuña y su pelea con Denzel Dumfries Ryan Sun - FR172110 AP

5) Las peores comparaciones

Desde 2018 que un equipo argentino no gana la Libertadores. Los seis últimos torneos continentales los ganaron los equipos brasileños. El dato para la mirada de la Conmebol es así de contundente: de sus seis equipos pasaron cuatro a los octavos de final. Los cuatro brasileños que fueron campeones de la Copa. Quedaron afuera dos, los dos argentinos, que se habían clasificado por ranking. Y tampoco se puede poner excusas con el armado de los grupos. Algunos de los desafíos que tuvieron que enfrentar los brasileños fueron más difíciles que los que tuvieron nuestros equipos.

Pero hay más: dos de los cinco equipos de la Concacaf avanzaron a la etapa de eliminación directa. En el folclore popular argentino suele hablarse con tono de burla del fútbol mexicano o de la MLS (“torneo de intercountries”). Todos los argumentos que intenten esgrimirse para probar que nuestro fútbol es mejor pueden ser escuchados. Pero al final del día existirá una sola verdad. Y ninguna maniobra de distracción impedirá observar el único dato de la realidad: Monterrey e Inter Miami llegaron más lejos que Boca y River.

Es cierto que River fue más que Monterrey, pero no pudo hacerle un gol y eso sentenció su participación en el torneo Rodrigo Néspolo

6) Los de allá empeoran acá

Una estéril discusión de la selección nacional, en sus malas épocas, sugería poner más a los de acá (los del torneo local) y dejar de usar a los de allá (los de Europa). La garra, el hambre, la pasión, fueron virtudes con las que se trató de marcar diferencias.

Scaloni terminó con el tema, con cuatro títulos oficiales y ni un minuto jugado por los de acá. Los mejores emigran. Pero aparte, la defensa completa de River volvió en el último año y medio: Montiel, Pezzella, Martínez Quarta y Acuña. Todos bajaron su nivel en la Argentina. Ya no son convocados a la selección.

El dato puede observarse con dos miradas: que la dureza de nuestro fútbol es superior a la del europeo y a los “extranjeros” les cuesta adaptarse. La otra es que el nivel se empareja hacia abajo. Que los vicios locales son difíciles de erradicar. Y perder la jerarquía siempre es más fácil que recuperarla.

Alessandro Bastoni le tira un caño a Germán Pezzella antes de marcar el 2-0 BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El hambre, la garra y la pasión de los futbolistas argentinos no están en duda. De hecho, es la misma que se llevan al extranjero cuando buscan el crecimiento económico. Por eso los futbolistas argentinos son, hasta ahora, los que más goles convirtieron en este Mundial. Y si se observan los regresos, con Montiel, Acuña, Di María, y ahora Leandro Paredes, la imagen promocional sigue siendo buena. Porque el problema nunca fue la categoría de nuestros jugadores, sino la de nuestros equipos. Esos que representan a la Liga Profesional y que no pudieron pasar la primera rueda del Mundial.

El mercado de River en el último año y medio

Las siguientes fueron las contrataciones de River desde el 1° de enero de 2024 (datos de transfrmarkt.com; los valores originales en euros, se expresan en dólares):

6/1/2024. Nicolás Fonseca (Montevideo Wanderers), 2.405.340 dólares.

2/2/2024. Rodrigo Villagra (Talleres), 12.782.000.

5/6/2024. Felipe Peña Biafore (Banfield), sin costo.

3/7/2024. Federico Gattoni (Sevilla), sin costo.

6/7/2024. Jeremías Ledesma (Cadiz), 3.021.200.

11/7/2024. Adam Bareiro (San Lorenzo), 4.822.300.

12/7/2024. Franco Carboni (Inter), 581.000 dólares.

5/8/2024. Germán Pezzella (Betis), 5.229.000 dólares.

11/8/2024. Fabricio Bustos (Inter Brasil), 4.764.200 dólares.

15/8/2020. Maximiliano Meza (Monterrey), 2.091.600 dólares.

18/8/2024. Marcos Acuña (Sevilla), 1.162.000 dólares.

1/1/2025. Gonzalo Tapia (Universidad Católica), sin costo.

3/1/2025. Enzo Pérez (Estudiantes), sin costo.

4/1/2025. Matías Rojas (Inter Miami), sin costo.

7/1/2025. Giuliano Galoppo (San Pablo), sin costo.

15/1/2025. Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), 8.134.000 dólares.

15/1/2025. Gonzalo Montiel (Sevilla), 5.229.000 dólares.

20/1/2025. Sebastián Driussi (Austin), 11.329.500 dólares.

12/3/2025. Kevin Castaño (Krasnodar), 14.641.200.

Total: 76.192.340 dólares

El mercado de Boca en los últimos 18 meses

Las siguientes fueron las contrataciones de Boca desde el 1 de enero de 2024 (datos de transfrmarkt.com; los valores originales en euros, se expresan en dólares):

3/1/2024. Cristian Lema (Lanús), 528.710 dólares.

23/1/2024. Kevin Zenón (Unión), 3.718.400 dólares.

31/1/2024. Lautaro Blanco (Elche), sin costo.

14/6/2024. Gary Medel (Vasco da Gama), sin costo.

23/6/2024. Tomás Belmonte (Toluca), 4.125.100 dólares.

1/7/2024. Brian Aguirre (Newell’s), 5.345.200 dólares.

7/7/2024. Milton Giménez (Banfield), 4.299.400 dólares.

29/7/2024. Agustín Martegani (San Lorenzo), 2.788.800 dólares.

5/8/2024. Ignacio Miramón (Lille), sin costo.

30/8/2024. Juan Barinaga (Belgrano), 3.311.700 dólares.

14/12/2024. Carlos Palacios (Colo Colo), 5.310.340 dólares.

15/1/2025. Williams Alarcón (Huracán), 5.554.360 dólares.

16/1/2025. Ayrton Costa (Amberes), 3.602.200 dólares.

19/1/2025. Alan Velasco (Dallas), 11.115.200 dólares.

22/1/2025. Rodrigo Battaglia (Atlético Mineiro), 1.801.100 dólares.

24/1/2025. Ander Herrera (A. Bilbao), 464.800 dólares.

28/1/2025. Agustín Marchesin (Gremio), 1.789.480 dólares.

Total: 53.794.790 dólares