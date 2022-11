Selección argentina: quiénes son los lesionados del plantel, antes del debut ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022

escuchar

Parecía una excursión perfecta en Abu Dhabi: la goleada de la selección argentina sobre Emiratos Arabes Unidos por 5 a 0 se enseñaba como la mejor antesala para el debut del próximo martes ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en los pasillos del estadio Mohammed Bin Zayed, Lionel Scaloni activó la alarma respecto de los “tocados” entre los 26 jugadores del plantel. “Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo. No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso hemos dosificado los minutos”, alertó el entrenador, con lo que desató un terremoto.

La realidad es que en el plantel hay futbolistas que siguen con molestias físicas y que no sumaron minutos en el amistoso de ayer, precisamente porque no están del todo recuperados. Esta es la nómina. de los principales afectados:

Cristian Cuti Romero: El último partido del defensor en Tottenham fue el 19 de octubre pasado y se perdió los últimos cuatro partidos de Premier League; no se pudo recuperar del todo de una distensión muscular en el gemelo de su pierna derecha. A partir de entonces no volvió a tener continuidad en su club. En agosto había tenido problemas en los aductores, que lo habían dejado al margen en tres fechas consecutivas. De las 15 jornadas que se llevan disputadas en el fútbol inglés, el cordobés jugó ocho partidos. El defensor central es titular indiscutido en el esquema de Lionel Scaloni, aunque tiene a Lisandro Martínez a un reemplazante que viene respondiendo con prestancia.

Cristian Romero es una pieza clave en la selección John Walton - PA Images - PA Images

Nicolás González: Desde el 22 de octubre que no juega, cuando salió lesionado a los pocos minutos del partido de Fiorentina ante Inter, tras sufrir un desgarro leve, que lo dejó marginado por 15 días. A partir de entonces, se perdió las últimas cuatro fechas de la Serie A. Las pruebas que le realizaron en aquel entonces excluyeron lesiones músculo-tendinosas y tampoco presentó una ruptura fibrilar. En principio estará recuperado para el debut, pero sin ritmo de juego.

La frustración e impotencia de Nicolás González, tras pedir el cambio en Fiorentina-Inter; iban apenas ocho minutos cuando se lesionó en la Serie A Captura de TV

Paulo Dybala: encarnó unas de las incógnitas finales que tuvo que resolver el DT Scaloni para la conformación de la lista de 26, ya que el delantero de Roma había estado inactivo desde el 9 de octubre pasado, cuando al patear un penal frente al Lecce sufrió un desgarro en el cuádriceps femoral de la pierna izquierda. Sin embargo, después de 35 días, el cordobés ingresó en los últimos veinte minutos en el estadio Olímpico ante Torino: provocó un penal (errado) y estrelló un bombazo en el travesaño antes del agónico empate. En principio, pareció restablecido.

Paulo Dybala y su última actuación: el 13 de noviembre, en Roma-Torino ANDREAS SOLARO - AFP

Joaquín Correa: El delantero del Inter, que en el amistoso con Emiratos Árabes entró en el segundo tiempo e hizo un gol, terminó con una molestia en el tendón de la rodilla izquierda. El tucumano acarreaba alguna molestia en esa zona y, en el partido en Abu Dhabi, tras anotar el último gol del seleccionado, pareció quedar con alguna dificultad o dolor en la zona. Este jueves fue atendido en la kinesiología del seleccionado. El caso del jugador iniciado en Estudiantes de La Plata generó una nueva incomodidad y otro dilema a resolver para Scaloni.

Joaquín Correa disputa una pelota en el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos RYAN LIM - AFP

Nicolás Tagliafico: el lateral del Olympique Lyon arrastra una sobrecarga muscular y hasta el momento se entrenó de manera diferenciada junto al kinesiólogo del seleccionado. Lejos de tratarse de una lesión o alguna molestia física, fue por precaución.

NICO TAGLIAFICO, DIFERENCIADO: el jugador del Lyon se apartó del grupo y trabajo de manera individual. pic.twitter.com/WSls5Hx0Qb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2022

