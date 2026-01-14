Semifinales de la Copa Africana de Naciones, diversidad y “el orden de los abrazos”

Lamine Yamal, joya de España, podría estar jugando hoy para Marruecos la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Su abuela Fatima, que perdió a su madre al nacer y a los 12 años se casó por obligación, enviudó en 1990 de su segundo esposo y viajó en ferry desde Tánger a España. Trabajó todo el día para darle estudios a sus cinco hijos en el barrio de Rocafonda, en Mataró, Cataluña. Mounir, el segundo de sus hijos, se enamoró de Sheila, de Guinea Ecuatorial, y fueron padres de Lamine, hoy el más famoso de los 24 nietos de la abuela Fatima.

Marruecos fue la primera selección africana semifinalista en un Mundial. La gran selección de Qatar 2022 que fue formada con jugadores de la diáspora. Allí lucen hoy, entre tantos, Achraf Hakimi (PSG) y Brahim Díaz (Real Madrid), ambos nacidos en España, igual que Lamine. El crack de Barcelona eligió jugar para “La Roja”.

Lamine Yamal con sangre marroquí, eligió jugar para España. (Photo by Fadel SENNA / AFP) FADEL SENNA - AFP

También Nigeria, rival de Marruecos en la semifinal en Rabat, recluta jugadores de la diáspora. Fracasó con Bukayo Saka, crack de Arsenal que creció algo más acomodado en Ealing, oeste de Londres y eligió la selección inglesa. Caso similar al de Jamal Musiala, gema de Bayern Munich, pero esperanza de la selección alemana. Ninguno de los jugadores de Nigeria de la Copa Africana que se está jugando en Marruecos juega en su país. Ademola Lookman, criado en Londres, crack de Atalanta, de Italia, figura de la selección inglesa campeona mundial Sub 20 en 2017, sí aceptó la propuesta y es socio clave en ataque de Nigeria del ex Napoli Victor Osimhen.

Nigeria, dice Lookman, “es mi hogar, mi lugar, soy hijo de la tierra”.

Un informe en The Athletic recuerda que, ya en la Copa Africana de 2023, ganada por Costa de Marfil, más de un tercio de los jugadores no había nacido en África. Más de 130 jugadores de la Copa que se está celebrando ahora en Marruecos juegan en las cinco principales ligas europeas (Inglaterra, Alemania, España, Italia y Francia). A su vez, en la Eurocopa de 2024, 59 futbolistas de ascendencia africana jugaron para las selecciones obviamente europeas. El campeón fue España. Y Yamal tuvo como socio de ataque a Nico Williams, de padres nacidos en Ghana. Espejo siempre generoso del mundo, el fútbol, aún con sus rivalidades tribales, no le teme a la mezcla. “Contamíname”, como cantan Ana Belén y Víctor Manuel. Se enriquece con la diversidad. De un lado a otro.

Victor Osimhen y Ademola Lookman festejan uno de los tantos de Nigeria; son dos de las figuras que se lucen en Europa Themba Hadebe� - AP�

Los grandes clubes europeos -basta encender la TV- siguen buscando jugadores africanos. Liverpool, campeón en crisis, incorporó estos días a un juvenil senegalés (Mor Talla Ndiaye). Fichó días antes al inglés Noah Adekoya y busca además al juvenil austríaco Ifeanyi Ndukwe, ambos de ascendencia nigeriana.

Sucede todos los días. Casi la mitad de los jugadores de la Premier League son africanos o de ascendencia africana. Sus clubes son los que más presionaron a la FIFA para lograr que la Copa Africana pase a ser cuatrienal. No quieren seguir perdiendo cada dos años a sus jugadores africanos cuando ellos están en un mes decisivo de competencia interna. De haberlo imaginado, Europa habría definido ya el tema en 1884 en la Conferencia de Berlín, cuando se acordó cómo se repartiría la explotación de África, el continente que tiene apenas sesenta años de vida independiente, democracias frágiles, y que en 2100, según se prevé, duplicará su población actual de 1.500 millones de habitantes.

Bukayo Saka, crack de Arsenal que creció en Ealing, oeste de Londres, eligió la selección inglesa. (AP Photo/Frank Augstein) Frank Augstein - AP

En el próximo Mundial, también el anfitrión Estados Unidos tendrá jugadores con ascendencia africana. Son privilegiados, a diferencia de otros inmigrantes africanos que viven en ese país. El presidente Donald Trump insultó semanas atrás a los somalíes como “basura”. Un país “asqueroso, sucio, repugnante y plagado de crímenes”, vomitó el magnate. Se refirió a los somalíes que escaparon de la guerra civil en su país y habitan en Minneapolis, la ciudad donde la policía migratoria de Estados Unidos (ICE) mató hace unos días a balazos a Renee Nicole Good, la madre que ayudaba a los inmigrantes de su ciudad. Faltan menos de seis meses para el Mundial.

Justamente, en Estados Unidos, Nigeria conquistó su máximo título internacional, los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, 4-3 la semifinal al Brasil de Ronaldinho, Rivaldo, Bebeto y Roberto Carlos y 3-2 en la final a la Argentina de Daniel Passarella, con Javier Zanetti, Roberto Ayala, Diego Simeone, el Burrito Ortega y Hernán Crespo. El líder de la hazaña fue Nwankwo Kanu. Su baile celebratorio de gol es copiado a modo de homenaje por la selección que buscará su boleto a la final frente a Marruecos, el anfitrión que no tendrá a Yamal.

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una conferencia de prensa. Eduardo Parra - Europa Press Eduardo Parra - Europa Press� - Eduardo Parra - Europa Press�

En “Fenómeno. Lamine Yamal”, biografía reciente, el colega Pedro Molina cita a una docente jubilada (María José Majó i Clavell) de Rocafonda, el mismo barrio del crack, que fue llamado “estercolero multicultural” por Santiago Abascal, líder del ultraderechista Vox. La docente pidió no idealizar la “diversidad” de la inmigración. Dijo que “el único orden es el orden de la convivencia, que nos abracemos. Si me abrazo con una chica marroquí…yo no le haré daño a ella y ella no me hará daño nunca a mí, porque hay unos vínculos cariñosos, de compartir un barrio. Este -dijo la docente- es el verdadero orden”.