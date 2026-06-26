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Senegal vs. Irak, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo I se disputará a las 16 horas en el Toronto Stadium; todos los detalles del encuentro
Cuántas Copas del Mundo se jugaron a lo largo de la historia
El Mundial de 2026 corresponde a la edición número 23 del torneo organizado por la FIFA. La primera Copa del Mundo se disputó en Uruguay en 1930 y desde entonces el certamen se convirtió en el evento futbolístico más importante del planeta.
A lo largo de casi un siglo, la competencia reunió a algunas de las mayores figuras de la historia del deporte y dejó momentos inolvidables para varias generaciones de hinchas.
Hora, TV y dónde ver online Francia vs. Noruega
El partido entre Senegal e Irak podrá verse EN VIVO por DSports 2, Paramount+ y Flow (Canal 110), desde las 16 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Senegal e Irak.
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