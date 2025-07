Sergio Marchi, el argentino que apuntó con todo contra el presidente de la FIFA

Sergio Marchi, un dirigente argentino, símbolo de la historia reciente de Agremiados, es el presidente del sindicato internacional de futbolistas FIFPro, una entidad que protege las necesidades de los futbolistas profesionales en el mundo. En las últimas horas, expuso públicamente sus diferencias con la FIFA y, sobre todo, con el presidente Gianni Infantino.

“El mayor obstáculo para la FIFPro hoy en día es la autocracia del presidente de la FIFA”, declaró a The Athletic, un medio deportivo prestigioso, en una entrevista exclusiva y poco habitual desde su casa en La Plata.

“Infantino vive en su propio mundo, lo único que le importa son estos grandes espectáculos. Pero no escucha a los jugadores ni reconoce sus necesidades. No puedo quedarme callado mientras la gente sufre. Muchos me han dicho que no hable. Pero sigo mis convicciones. Soy persistente. Y no le temo al poder”, sostuvo, con vehemencia, en referencia al reciente y controvertido Mundial de Clubes.

Gianni Infantino y Sergio Marchi, en una charla de enero pasado instagram.com/gianni_infantino

Marchi es el primer presidente no europeo de FIFPRO, que se fundó en 1965 y que tiene como objetivo proteger los derechos de más de 66.000 jugadores en todo el mundo. Asumió el cargo en reemplazo de David Afanzo, tras un cambio en la organización, en el que los futbolistas profesionales expresaron su preocupación por las exigencias del calendario mundial.

El Turco, como se lo conoce entre sus íntimos y en tiempos de futbolista, como zaguero de San Lorenzo, llegó a la FIFA en enero pasado. Desde hace casi tres décadas líder del gremio de los futbolistas argentinos, el exdefensor central culminó la expansión global de su figura con una visita a Gianni Infantino en Zúrich (Suiza). Lo hizo como jefe del sindicato mundial de jugadores, posición que ocupa desde noviembre del año pasado.

El encuentro significó el primer acercamiento entre el ente rector y la agrupación gremial en dos años. Hasta incluyó un partido de fútbol en una de las canchas de césped sintético del cuartel general de la FIFA. Tiempos de charlas íntimas y sonrisas públicas.

El presidente de #FIFPRO, Sergio Marchi, explica por qué los futbolistas deben tomar parte en la toma de decisiones y analiza las fallas de gobernanza en el fútbol actual. Vía @TheAthleticFC.



🔗 https://t.co/j0i0Bm2KUn pic.twitter.com/u4LqR930Sz — FIFPRO (@FIFPRO) July 23, 2025

Aquel encuentro con Infantino marcó la cumbre de la “internacionalización” de Sergio Marchi. Si bien sigue siendo secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), puesto que ocupa desde 1997, su relación con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, le permitió proyectar su imagen fronteras afuera.

Que la selección argentina fuera campeona del mundo en Qatar 2022 ayudó a potenciar su figura en el mundo FIFPRO, allí donde resaltan el carácter combativo del Turco durante la gestión de Julio Humberto Grondona al frente de la AFA. El descontento generalizado en FIFPRO con el antecesor en el cargo, el español Aganzo, hizo el resto.

Este hombre de 65 años nacido en La Plata, formado como defensor en Gimnasia de esa ciudad y que tuvo su mejor época en San Lorenzo pasó a ser el defensor de todos los futbolistas del mundo.

Según cuenta en la entrevista, Marchi no se opone a los torneos de la FIFA, como la recién concluida Copa Mundial de Clubes, pero se unió a un coro cada vez mayor de críticos que apuntan a los acontecimientos ampliados de Infantino, calificándolo de “pan y circo”.

La FIFPRO fue excluida de una reunión sobre el bienestar de los jugadores convocada por Infantino en Nueva York, lo que llevó a Marchi a volar a su casa en lugar de ver la final entre Chelsea y París Saint-Germain. Evidentemente, algo se rompió. Y será difícil arreglarlo.

“Cuando termina el espectáculo y se apagan las luces, es cuando comienza el mundo real”, dijo Marchi, advirtiendo que el espectáculo de torneos como la Copa del Mundo y la Copa Mundial de Clubes enmascara una realidad más dura. “Estos eventos no fueron creados por Infantino. Existen gracias a los jugadores y los aficionados. Él no es el dueño del fútbol, solo es el mánager”, sostuvo Marchi, con inusual dureza.

En enero pasado, otra había sido la historia. “La reunión fue buena, ya que se volvió a tener un diálogo constructivo entre dos instituciones importantes. Ambas partes vamos a trabajar de cara al futuro para resolver los problemas que se avecinan y para generar mejores condiciones para los futbolistas”, evaluó Marchi tras aquel encuentro con Infantino.

Sergio Marchi y Gianni Infantino, en tiempos de más diálogo instagram.com/gianni_infantino

El presidente de la entidad rectora del fútbol mundial, en tanto, dio su parecer en su perfil de Instagram: “Fue un placer para mí recibir al nuevo presidente de la FIFPRO, Sergio Marchi, un hombre al servicio del fútbol y de los futbolistas, en la sede de la FIFA en Zúrich, para hablar con él y sus colegas sobre la oportunidad de fortalecer nuestra cooperación y crear sinergias en beneficio de los jugadores de todo el mundo”, escribió Infantino, que estuvo acompañado en el encuentro con Marchi por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström y por el Jefe de Operaciones (COO), Kevin Lamour.

El máximo dirigente del fútbol mundial agregó: “Los jugadores son el centro de las consideraciones de la FIFA y nuestro objetivo es colaborar con la FIFPRO en un espíritu de respeto y apoyo mutuo. La FIFA valora mucho la opinión y la voz de los jugadores dentro de nuestra institución, y trabajaremos en estrecha colaboración con el presidente Marchi y su equipo para proteger a los jugadores y al juego”.

Todo cambió en un puñado de meses. El gremialista se mostró especialmente crítico con la decisión de la FIFA de celebrar los partidos de la Copa Mundial de Clubes a más de 38°C en algunas sedes de los Estados Unidos. “Es perverso programar partidos al mediodía con ese calor”, afirmó. “¿Qué esperan? ¿Una tragedia? ¿Un colapso en el campo? No es solo mala planificación. Es una falta de respeto", argumentó.

Cassius Mailula y Mohamed Moufid del Wydad de Marruecos se refrescan durante el partido contra Al Ain en el Mundial de Clubes Julia Demaree Nikhinson - AP

Y fue más allá: “Si le preguntaras a un jugador si quiere jugar al mediodía, con 45 °C de temperatura, diría que no. Pero nadie les pregunta. Les dicen que se callen y jueguen“, advirtió Marchi, que enumeró tres reuniones personales con Infantino, una de ellas justo antes de la final del Mundial de Clubes.

“Le escribí una carta. Incluí un documento con propuestas, períodos de descanso, protecciones sociales, reformas reales. Lo tomó, lo recortó y lo presentó como si lo hubiera escrito él. Me dio su palabra. Me dio la mano. Prometió actuar. Y no hizo nada”, siguió al ataque en la charla con The Athletic.

“El fútbol no le pertenece a Infantino. No le pertenece a la FIFA. El fútbol les pertenece a todos los futbolistas. Y si hay dioses del fútbol, esos son Franco Baresi, Toto Schillaci, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Sócrates, Ronaldinho. No Infantino”, declaró. Se trata de un punto de inflexión en las altas esferas del fútbol mundial.