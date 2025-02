Sergio Ramos habla como nuevo jugador de Monterrey: de la influencia de Martín Demichelis a la posibilidad de jugar otra vez contra Lionel Messi

El defensor español Sergio Ramos ya habla como futbolista de Monterrey, de México. Recién llegado, el zaguero de 38 años tendrá como entrenador al argentino Martín Demichelis y compartirá vestuario con dos ex compañeros suyos en Sevilla, como Óliver Torres y el ex River Lucas Ocampos. Sondeado por Boca en el último mercado de pases, el andaluz contó la relevancia que tuvieron sus nuevos colegas a la hora de decidirse por el fútbol mexicano: “Influyó bastante”, afirmó en una entrevista con el portal Telediario. Y aseguró que “el fútbol no es cuestión de edad”.

“La verdad que, afortunadamente, tuvimos oportunidades de otros países, otros clubes”, dijo Ramos aludiendo a la propuesta de Boca, uno de los tantos equipos del mundo que ofertaron por sus servicios. “Monterrey reunió todos los requisitos que buscaba a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de seguridad, a nivel de equipo, filosofía, un club que tiene mucha ambición, un club que tiene unas expectativas tremendas también por delante. Y también la familia ha sido un factor importante a la hora de tomar la decisión y me ofrecía el equilibrio perfecto en todo, en todos esos pequeños detalles y matices que hacían que no tomara una decisión hasta hoy”, añadió.

Sergio Ramos posa con su nueva camiseta: la número 93 de Monterrey, de México Jorge Mendoza - AP

Ramos también habló de Demichelis y de su importancia a la hora de decantar la balanza por Monterrey: “Demichelis también hizo ese contacto con nosotros, lo conocíamos también de hace tiempo, tenía muy buena relación también con mi hermano René (Ramos) y que a partir de ahí preguntaba. Porque antes de dar un paso tan importante y un cambio tan grande, siempre preguntaba yo: él solo me hablaba maravillas de la hinchada que tenía este club, que eran muy pasionales, que era muy vibrante, que tenían un estadio espectacular, las instalaciones, que la ciudad también se vivía muy bien, colegio, a nivel familiar, gastronomía... Monterrey reunía muchísimos requisitos que para nosotros eran muy importantes”.

Ramos también se refirió a la posibilidad de volver a enfrentar a Lionel Messi, con quien coincidió en el PSG francés. Tanto Monterrey como Inter Miami jugarán la próxima edición de la Liga de Campeones de la Concacaf, conocida como Concachampions: “Yo creo que siempre es un es un lujo y genera muchas expectativas, mucho morbo enfrentarse a los mejores, Leo (Messi) es uno de ellos, ahora está la en la MLS, pero nos permite poder cruzarnos en un futuro,. Para eso hay que avanzar paso a paso y ya veremos. No tendremos ningún tipo de problemas en enfrentar un duelo con el Miami, hay compañeros de Messi como Jordi Alba, Busquets: también está Suárez... O sea, sería bonito, pero ya veremos cuando llegue”.

Además de la participación de Monterrey en la Concachampions, el otro gran acontecimiento que tiene en vilo a los mexicanos es el Mundial 2026, que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá. En este sentido, una posibilidad es que la ciudad reciba a la selección española, cuya camiseta Ramos vistió 180 veces, con 23 goles: “Sabemos que va a quedar, que va a ser sede. Creo que en función de todos los amigos que tengo mexicanos cuando hay un Mundial, una Copa del Mundo y cae México, yo creo que como que el país se vuelca con el nuestro, siempre hemos tenido como una afinidad especial entre México y España”.

El defensor español ahondó en el tema de la edad. Se mostró seguro en que los 38 años que acusa en su documento de identidad no le impiden rendir al más alto nivel. Sea en España, en México, o en cualquier otra parte del planeta: “Siempre he respetado mucho la opinión de todo el mundo, con los críticos siempre tuve el respeto que quizás ellos a veces no tienen. Pero a mí me gusta hablar en el campo, no fuera, siempre he dicho que el fútbol no es cuestión de edad, es cuestión de rendimiento y mi rendimiento habla por sí solo, ahora tengo una ilusión y un reto nuevo por delante muy bonito y me toca hablar a mí en el campo, que es donde mejor lo sé hacer”.

