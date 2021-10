Sergio Romero, luego de más de un año sin atajar, volvió con tapadas salvadoras para Venezia en la Serie A

Hacía más de un año que no atajaba, pero igual consiguió que el arco de Venezia no recibiera goles por primera vez en ocho fechas de la Serie A. Debutó y terminó como la figura en el 1-0 sobre Fiorentina. A Sergio Romero le espera mucha actividad en un equipo al que no le sobran los recursos, que aspira a conservar el lugar en la primera división que recuperó tras 20 años.

Una parte de la carrera de “Chiquito” Romero se definió por la paradoja de que era el arquero del seleccionado argentino sin ser titular en su club. Con poca continuidad atajó en los mundiales 2010 y 2014 -fue figura en la definición por penales ante Holanda en las semifinales- y solo una lesión lo marginó a último momento de Rusia 2018, cuando iba a volver a ser el N° 1. En casi diez años (2009/2018) alcanzó el récord de presencias para un arquero, con 96 partidos. A medida que se alejó del seleccionado, más se le perdió el rastro porque en Manchester United casi que no tenía oportunidades, detrás de David de Gea.

La tapada en tiempo de descuento

En julio pasado se desvinculó de Manchester United, donde estuvo seis temporadas. Los rumores apuntaron a un interés de Boca o a un regreso a Racing, donde se formó con los consejos del “Pato” Ubaldo Fillol, a quien Romero reconoce como su maestro. Pero su intención, como en años anteriores, fue quedarse en Europa. De hecho, aceptó seguir en Manchester para cumplir su contrato, pese a que casi no tenía acción por la Premier League, en la que atajó por última vez en mayo de 2018, en un 1-0 a Watford. Había quedado al margen de las copas europeas, en las que De Gea era el elegido también para la Europa League.

Arriba, la primera atajada de Romero

Cerca del cierre del libro de pases acordó su incorporación a Venezia, recién ascendido y con un último paso por la Serie A en el curso 2001-02. A los 34 años, con el N° 88 en el buzo amarillo, “Chiquito” volvió al calcio, un torneo que conoce de los tres años que estuvo en Sampdoria, Genova. De la costa de Liguria a la del Adriático.

A más de un año de su último partido oficial -10 de agosto de 2020, en Manchester 1-Copenhague 0, por la Europa League-, Romero debutó en Venezia. El director técnico Paolo Zanetti le dio la titularidad en lugar del finlandés Niki Mäenpaa. Lo hizo bajo el apoyo de los hinchas en el estadio Pier Luigi Penzo. Tras los ejercicios de calentamiento en el campo, se saludó con Nicolás Burdisso, director deportivo de Fiorentina.

La imagen de Romero en la página oficial de Venezia Twitter @VeneziaFC_ES

Bien protegido al comienzo por su defensa, y gracias a la escasa profundidad de Fiorentina, Romero fue muy poco exigido en el primer tiempo. El mayor esfuerzo lo hizo para elevarse y desviar un remate de media distancia de Bonaventura. Vio pasar un centro cruzado por delante del arco y dio varios pases con el pie. Fiorentina, con el español José Callejón y con el serbio Dusan Vlahovic -un goleador que está en carpeta de potencias europeas-, inquietaba poco.

Con el ingreso de Nicolás González a los 11 minutos de la segunda etapa -Martínez Quarta fue suplente-, Fiorentina presionó un poco más, pero no tenía profundidad. Venezia, con uno más en el cuarto de hora final por la expulsión de Sottil, cometió el error de meterse atrás. El uruguayo Torreira había desviado un tiro libre por encima del travesaño que defendía Romero, que se anotó otra intervención destacada al controlar un cabezazo de Nico González a la salida de un córner.

Atento al cabezazo de Nico González

Otros dos intentos desviados de Fiorentina siempre encontraron bien ubicado a “Chiquito”, que sufrió en el descuento con un remate de Vlahovic que salió junto a un poste. No fue la última en el asedio final de Fiorentina. La atajada de la victoria llegó en el minuto 48, cuando giró y desvió una definición que se metía por el primer palo. A esas alturas, ya era uno de los responsables del 1-0.

Integrante de la generación que no perduró como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi para alcanzar un título con el seleccionado argentino, “Chiquito” fue campeón mundial Sub 20 en 2007 y se colgó la medalla dorada en los Juegos de Pekín 2008.

Romero es el segundo arquero argentino en la actual temporada del calcio. Se suma a Juan Musso, presente en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni y contratado por Atalanta, luego de una primera experiencia en Udinese. Único argentino del plantel de Venezia, que años atrás contó con Matías Miramontes, Horacio Erpen, Gastón Liendo y Pablo Islas, entre otros.

Tras el final, una sensación de alivio y satisfacción recorrió a Romero. Una larga inactividad no había oxidado las condiciones de un arquero que relanza su carrera.