Los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala anotaron los tres goles de Juventus en el 3-1 del campeón italiano frente a Atalanta. Fuente: Reuters

23 de noviembre de 2019 • 15:03

Pese a empezar perdiendo por el gol del belga Robin Gosens, Juventus pudo vencer por 3-1 a Atalanta en un partido de la fecha 13 de la Serie A de Italia. Para torcer el resultado fueron fundamentales sus dos centrodelanteros argentinos: Gonzalo Higuaín (dos goles) y Paulo Dybala (un gol). Musa Barrow, de Atalanta (que contó con Alejandro Gómez y José Luis Palomino desde el inicio), desperdició un penal en el primer tiempo.

Hasta los 74 minutos, Juventus estuvo atrás en el marcador. Empezó a desatascar el partido gracias a un zurdazo del Pipita. Seis minutos después, y con la otra pierna, empalmó un centro del colombiano Juan Guillermo Cuadrado para convertir el segundo gol. En el minuto 92, Higuaín se disfrazó de asistidor y le cedió el gol a Paulo Dybala, quien completó el triplete de goles argentinos para el multicampeón italiano.

El equipo dirigido por Maurizio Sarri no contó con el portugués Cristiano Ronaldo, al que eligieron preservar de cara al partido de Champions League frente a Atlético de Madrid. El ex astro de Real Madrid no está al 100% desde lo físico, por lo que el cuerpo técnico de Juventus eligió que descansara. Así, la Vecchia Signora se garantizó dormir otro fin de semana como líder del Calcio, ya que le sacó cuatro puntos a su más inmediato perseguidor, Inter. Los milaneses juegan más tarde con Torino.

