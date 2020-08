Chielini y Dzeko, los capitanes de ambos equipos, le obsequiaron una camiseta de cada club con el número 20 por la cantidad de temporadas en la que Rocchi fue árbitro profesional Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 18:00

El silbatazo que decretó el final del partido en el que Roma derrotó por 3 a 1 a Juventus en el último partido de la Serie A no sólo se trató de la culminación del encuentro y de la temporada, también significó el último pitazo del árbitro Gianluca Rocchi que, a sus 46 años, dio por terminada su prolongada carrera. Y su despedida fue muy especial: recibió aplausos, abrazos y hasta un pasillo de honor.

Cuando Rocchi sopló el silbato tres veces para terminar el partido, rápidamente se acercaron los jueces asistentes a saludarlo y allí ya se lo veía emocionado. Luego se aproximaron algunos jugadores, entre ellos el arquero Gianluigi Buffon y los argentinos Federico Fazio y Gonzalo Higuaín. Mientras el ahora ex juez se iba del campo de juego, ambos equipos formaron un pasillo de honor y aplaudieron a Rocchi, que se frenó antes de llegar a los vestuarios y agradeció el gesto.

El video de la despedida a Rocchi

En ese momento se acercaron los capitanes de Juventus y Roma, Giorgio Chiellini y Edin Dzeko, para entregarle una camiseta de cada equipo con el número 20, por la cantidad de temporadas en las que Rocchi dirigió como árbitro profesional. También hubo tiempo para las bromas: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado roció al homenajeado con el spray que los jueces utilizan para marcar la distancia en las barrera y le significó "la tarjeta roja", al volante cafetero.

Roja para Cuadrado. El colombiano le tiró el spray que los árbitros usan para marcar la barrera y a manera de broma Rocchi lo expulsó Crédito: Captura

Una vez finalizado el partido Rocchi contó lo que sintió con ese homenaje: "Les agradezco a Juve y Roma que me hicieron vivir de una manera hermosa e inolvidable un momento que pensé que iba a ser triste. Sobre todo, el homenaje de los jugadores, que son nuestros primeros grandes jueces". También dijo que este fue el mejor final que podría haber imaginado y agregó: "Dejar el campo es algo que me enferma, porque el campo es la vida. Pero creo que me retiro en el momento adecuado".

Gianluca Rocchi le puso punto final a una prolongada carrera de 20 años en la que también dirigió en el plano internacional: partidos de Champions League, Europa League, Juegos Olímpicos, la final de la Supercopa de Europa 2017 entre Real Madrid y Manchester United y tres partidos del último Mundial Rusia 2018. Además, es el segundo juez con más encuentros dirigidos en la historia de la primera división del fútbol italiano con 263, por detrás de Concetto Lo Bello que, en las década del 50 y 60 dirigió 328 encuentros.