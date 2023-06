Novak Djokovic, ¿el Iron Man del tenis?: qué función tiene el dispositivo misterioso que utiliza el serbio en Roland Garros

escuchar

PARÍS (Enviado especial).- Novak Djokovic , paralelamente a su legendaria carrera, parece empeñado a generar prejuicios o impulsar comentarios desconfiados sobre sus métodos de entrenamiento o recuperación. Si en noviembre pasado, durante el torneo de París-Bercy, quedó bajo sospecha por la celosa actitud con la que su equipo le preparó (y le alcanzó) una bebida durante un partido, con el preparador físico de Nole, el italiano Marco Panichi, visiblemente incómodo y ordenando que se tapara una imagen al advertir que una persona lo estaba filmando, una situación vivida anoche durante su desafío de la segunda ronda de Roland Garros , ante Marton Fucsovics, no pasó inadvertida.

En el Philippe-Chatrier, el escenario central del Abierto de Francia, durante un descanso en su victoria por 7-6 (7-2), 6-0 y 6-3 contra Fucsovic, el actual número 3 del ranking descubrió un parche -aparentemente metálico, del tamaño de una tapa de gaseosa- pegado sobre su pecho. Djokovic se lo acomodó varias veces, como si le molestara o se le hubiera despegado la cinta adhesiva. Recién en ese momento, el dispositivo quedó en evidencia. La acción se viralizó rápidamente en las redes sociales y muchos empezaron a preguntarse de qué se trataba. Las dudas y los comentarios maliciosos, como era de esperarse, también aparecieron. Después del partido, consultado en la rueda de prensa, Djokovic respondió al misterio con cierta ironía , derramando más pimienta sobre los comentarios.

“Cuando era un niño me gustaba mucho Iron Man, así que he intentado imitarlo. Mi equipo me ofrece una nanotecnología increíble para que dé lo mejor de mí en la cancha. Ese es el gran secreto de mi carrera. Si no fuera por ello, no estaría aquí sentado”, expresó Djokovic, ya en la fría noche parisina.

Trazando el simpático paralelismo con el héroe del universo Marvel, que tiene un reactor en el pecho, integrado en su armadura, que le garantiza el poder y lo protege, el ganador de 22 trofeos individuales de Grand Slam intentó mantener bajo llave la verdadera respuesta, generando todavía más intriga. Poco después se conoció, de cierta manera, qué es lo que tenía pegado en el pecho: se trataría de un Taopatch, un dispositivo “capaz de transmitir fotones coherentes con el cuerpo humano, que estimula constantemente los puntos nerviosos que están desequilibrados, sin liberar ningún químico; una tecnología innovadora para la salud y el bienestar, basada en los conocimientos modernos de la biofísica aplicada a la salud y el bienestar”, según explican los fabricantes, instalados en Castello di Godego, una localidad italiana de la región de Treviso.

El dispositivo, según la firma que patentó el producto, es capaz de mejorar la postura, la flexibilidad y aumentar el rendimiento , la concentración atlética, reducir el estrés y la ansiedad. “Se aplica sobre la piel con ayuda de una cinta adhesiva, se puede quitar y volver a aplicar en otros puntos, es resistente al agua y a los golpes. Un dispositivo que te acompaña las 24 horas del día en todas las fases del día. Nuestro cuerpo sometido a estrés y repitiendo malos hábitos posturales en la vida cotidiana, tiende a recrear las mismas condiciones. Esto puede permitirle mantener el equilibrio postural a largo plazo”, explican. Cada dispositivo tiene una duración de aproximadamente dos años y, según la web oficial del producto, tiene un valor que oscila entre los 280 y 3000 euros. En el mismo sitio digital del dispositivo se pueden encontrar informes de distintas universidades italianas que abalan la seriedad del artefacto.

Novak Djokovic, uno de los grandes favoritos para ganar Roland Garros 2023 GETTY IMAGES

¿Corre con ventaja Djokovic al utilizarlo? ¿Reglamentariamente está permitido? ¿Qué creen sus rivales? Son preguntas que todavía no tienen respuestas, aunque se entiende que el serbio no va a utilizar métodos prohibidos. Lo única certeza es que, una vez más y de cierta manera por la extremada privacidad con la que reacciona ante ciertos temas que están bajo la mirada de todos en el circuito de tenis, Djokovic quedó bajo la lupa. Es reconocido por su apego a los alimentos saludables y a las terapias alternativas.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Djokovic (36 años) seguirá en la búsqueda de un hipotético tercer trofeo en Roland Garros (triunfó en 2016 y 2021), lo que representaría un 23° campeonato major en general, un récord masculino que desempataría con Rafael Nadal (ausente en París), cuando este viernes se enfrente con el español y 29° preclasificado Alejandro Davidovich Fokina.