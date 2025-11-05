Simeone: el emotivo recuerdo del DT que lo hizo debutar y lo que dijo de su hijo Giuliano

Cholo Simeone protagonizó un momento especial en la conferencia de prensa posterior a la victoria de Atlético de Madrid sobre Union SG, por la Champions League. El entrenador argentino tomó el control y antes de hablar del partido les pidió a los periodistas que le permitieran decir una palabras que resultaron muy emotivas: “Perdón, antes de empezar, quería tener un recuerdo para Daniel Willington, que falleció en el día de ayer”.

Y continuó: “Fue mi primer entrenador en la Argentina. Un grandísimo recuerdo de mi época de joven, en Vélez Sarsfield. Me hizo debutar con solamente 17 años. Agradecido para toda la vida y quiero acompañar en el sentimiento a toda la familia”, cerró Simeone, muy conmovido por el recuerdo.

Daniel Alberto Willington, falleció a los 83 años, en Córdoba, y fue ídolo de Talleres, donde jugó 168 partidos, convirtió 66 goles; además, fue pieza destacada en el primer título de Vélez, en 1968. Willington fue un talentoso volante ofensivo, dueño de una precisa pegada y una estratégica visión del juego. También tuvo un paso por Huracán y uno fugaz por Instituto. En su carrera jugó 263 encuentros y anotó 68 goles. Con la selección argentina disputó 10 partidos, con un gol.

El debut de Diego Simeone, a los 17 años, como jugador en Vélez fue el 13 de septiembre de 1987 en un partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata que el conjunto del Fortín perdió por 2-1.

La reflexión del Cholo sobre Giuliano

El momento de Giuliano Simeone en Atlético de Madrid es superlativo, así como también se transformó en un recambio estable de la selección argentina. En el encuentro ante Union SG, de Bélgica, por Champions League, fue una de las piezas ofensivas claves del equipo y la llave para el primer gol con una asistencia perfecta para el tanto de Julián Álvarez.

Las consultas acerca del rendimiento de su hijo resultaron inevitables para el Cholo que, cuando habla de Giuliano intenta ser lo más imparcial posible para evitar comentarios: “Está con más seguridad y confianza, es joven y quiere más y para llegar a donde quiere tiene que seguir por esa línea de humildad”.

Incluso, le preguntaron acerca de las miradas que ubican a Giuliano dentro del prejuicio “del hijo de...”. Respecto de estas cuestiones el entrenador de Atlético de Madrid explicó: “Lo tiene muy claro, él es Giuliano y sabe que para llegar a donde quiere necesita trabajo, humildad, las ganas de crecer y no cambiar absolutamente nada de lo que hace. Si no, ya se lo recordamos. Ya se lo dije, je”.