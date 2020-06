Keita Baldé, de AS Monaco, se involucró en una causa para asistir a trabajadores temporarios Crédito: Instagram @keitabaldeofficial

El jugador del AS Monaco Keita Baldé alquiló un edificio para alojar a 90 trabajadores temporarios que se encuentran en la calle en Lérida, una ciudad catalana, y planea poner otro a disposición así puede darles un techo al total de 200 personas que encontró en esa situación.

Baldé nació en Girona , España , es de ascendencia senegalesa y se formó en el Barcelona . En un vivo de Instagram, según Europa Press , afirmó que su equipo ya había conseguido un edificio y que pronto conseguiría otro.

"Me estoy encargando personalmente de todo este tema, de los temporeros. Estamos con los detalles en el primer hogar. Es un edificio para alojar a 90 personas. Estamos con el papeleo", manifestó el futbolista.

A su vez, en el mismo vivo de Instagram, Baldé señaló: "Me he ofrecido de voluntario para ayudarlos. Estaban sin hogar, en cartones, sin comida, sin nada, se daban una paliza para trabajar, con el tema del coronavirus no han parado". Y continuó: "No estoy aquí para buscar una guerra moral, social, de raza, de colores o de origen".

Por su parte, la activista de Lérida , también de origen senegalés, Nogay Ndiaye explicó a Europa Press que el lunes podrían formalizar el contrato de alquiler.

Ndiaye también puntualizó que esta es una solución "provisional" dado que la mayoría de hoteles, hostales y otros alojamientos se negaron a alojar a trabajadores temporarios. "Será una solución a medias" ya que "desgraciadamente la ciudad no ha dado más oportunidades y más ofertas", indicó. "Hay viviendas, hoteles y hostales que prefieren estar cerrados a alojar a negros y eso es el mayor insulto a las personas que puede haber", criticó.

El futbolista del AS Monaco , a su vez, analizó: "Si una persona ayuda a 200 personas con comida y cosas, imaginad si nos juntáramos cinco. ¿Qué podríamos conseguir? Hay que reflexionar en un mundo mejor".