Las llamativas confesiones de Eduardo Coudet: “Estoy solo, se fue mi familia, no tengo con quién hablar y los agarré de psicólogos”

“Perdón por la extensión de la respuesta, pero estoy acá un poco para contar lo que está sucediendo”, dijo Eduardo Coudet, en medio de la conferencia de prensa que daba en forma virtual, mirando hacia una computadora en la que aparecían los periodistas que estaban preguntando en vísperas del partido que su equipo, Celta de Vigo, jugará este jueves ante Real Sociedad por la Liga de España. “No te rías, pero tenía ganas de charlar. Estoy solo, se fue mi familia, no está mi mujer, no tengo con quien charlar y los agarré a ustedes de psicólogos, ¿entienden?”, subió la apuesta el DT, en plena catarsis.

Ya había dado indicios instantes antes de que no termina de acostumbrarse a la nueva normalidad en medio del Covid-19. “Tengo los huevos llenos de verlos ahí en esa ‘cosita’. No aguanto más. No me gustan las redes sociales. Imagínense hablar siempre con una computadora. A mí me gusta hablar de fútbol con las personas, pero todavía seguimos con esta realidad”, exteriorizó el entrenador, descontracturado, como si estuviera echado sobre un diván y no frente a un micrófono respondiendo sobre el conjunto que dirige. Antes había pedido que “no lo pongan” lo que decía sobre la forma de dar la conferencia, aunque estaba siendo filmado. Había risas, claro.

Puro Chachismo 💙



“Estoy solo, se ha ido mi mujer, no tengo con quién hablar y los he agarrado a ustedes como psicólogos” 😂



(📹 Celta Media-La Voz de Galicia)



pic.twitter.com/aQrZfDG3Tw — NoticiasCelta (@noticiascelta) October 27, 2021

Celta está 14º en la tabla de posiciones, con 10 puntos y es uno de los que más encuentros perdió: seis. Sin embargo, el último antecedente es positivo. La goleada por 3-0 sobre Getafe como visitante cortó dos caídas seguidas sin anotar goles.

“Que sea vea que el equipo juega bien, que tiene una intención, que la gente disfrute del juego del equipo como pasó en el último partido a mí me llena. Y mostramos buenas cosas, porque si no nos iríamos chiflados con los resultados que hemos sacado. Pero los jugadores se fueron aplaudidos con Cádiz, con Sevilla... y se van vacíos, nadie les puede reclamar nada”, evaluó el Chacho, que llegó en noviembre pasado y cuya continuidad se puso en duda en las últimas semanas.

Eduardo Coudet tiene contrato con Celta de Vigo hasta 2024

“Es una constante que quiero sostener en el tiempo. Por eso firmé por tres años. Tiene que haber un proceso y yo quiero acompañar ese proceso. Cuando te va bien, como nos fue el año pasado, te preguntás si te vas a un club más grande o hacés más grande a un club. A mí me gustó la segunda opción y por eso acá estoy”, amplió, en una misma respuesta.

“A mí, el club y los directivos me han dado todas las herramientas, hicimos todo lo mejor que pudimos hacer desde que terminó el torneo pasado, moviéndonos, tratando de conseguir jugadores y ver cómo nos acomodábamos al presupuesto. De repente vemos que un equipo va a buscar un futbolista de 200 millones y nosotros tenemos que buscar unos de 200.000 euros”, comparó, gesticulando y con la sonrisa de siempre. Un Coudet auténtico, claro.