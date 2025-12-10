Sorteo de la Liga Profesional 2026: un streaming inesperado, premisas conocidas y una explicación confusa

El sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026 no iba a tener televisación y se iba a realizar ayer, martes, en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza. Sin embargo, los allanamientos de la Justicia en el marco de la causa Sur Finanzas (cuyo logo sigue apareciendo como uno de los sponsors de la competencia) y sus derivados hicieron que todo se postergara para el mediodía de hoy. No estaba previsto que hubiera cámaras en el recinto, donde se produciría el reencuentro de Claudio “Chiqui” Tapia con los dirigentes de la máxima categoría tras la copa entregada a Rosario Central, el “espaldazo” de Estudiantes de La Plata y el viaje del presidente al sorteo del Mundial.

Sin embargo, el encargado de hacer el streaming en vivo de los eventos en el predio -como las Asambleas anuales- recibió un llamado en la mañana de hoy y partió hacia el lugar. En medio de los cuestionamientos a la transparencia y el reclamo generalizado de los hinchas, la Liga -y la AFA- decidieron que hubiera cámaras. Pasadas las 10 de la mañana, el primer aviso: un link hacia un posteo oficial en el perfil de la Liga Profesional en X derivaba hacia la transmisión oficial del sorteo.

El primero horario era a las 10.40. El segundo, a las 11. Más tarde, una tercera hora: 11.50, cerca del mediodía y pegado al horario estipulado para el sorteo de la Copa Argentina, que también se realizará este miércoles en Ezeiza. Según pudo reconstruir LA NACION, la explicación de la demora se basa en cuestiones técnicas, ya que hasta el martes no estaba prevista la presencia de cámaras.

Así quedaron conformadas las zonas del Apertura y Clausura de la Liga Profesional

Hubo un momento para la improvisación. Fue luego de definidas las zonas, y mientras se preparaba todo para resolver los interzonales. Tapia se acomodaba el saco y miraba su celular. Los dirigentes esperaban. “¿Puedo hacer preguntas a dos ex jugadores que están del otro lado del mostrador?“, preguntó Miguel Ángel ”Chiqui" Rubio, jefe de prensa de la Liga. Se refería a Marcelo “Chelo” Delgado (Boca) y a Diego Milito (Racing): “El Chelo se pone blanco”, dijo Rubio al acercarse con el micrófono.

“La verdad es que no le daba mucha importancia”, respondió Delgado ante la consulta sobre el sorteo. Tapia y Pablo Toviggino, quienes observaban la escena desde el estrado, sonreían. “Y ahora sí le doy bola. Es difícil”, blanqueó Delgado. Antes de preguntarle a Milito, el Chelo contó que es amigo del presidente de Racing, y que jugaron juntos en la Academia. Todo en un ambiente distendido. “Siempre mirábamos el fixture”, se demarcó Milito. Y agregó: “El clásico es lo primero que mirábamos”. Y recordó un gol que le hizo a Independiente gracias a la ayuda de Delgado. “Dejalo, dejalo”, requirió Carlos Montaña, representante de los Rojos en el sorteo. Apenas, una chicana.

Explicación confusa

La Liga Profesional también publicó una página en la que detalló el mecanismo del sorteo. Por un lado, el encabezado tuvo durante varios minutos un error de tipeo: “Se definen las zonas para la temporada 20226″, se leyó. Por el otro, la explicación del formato de la competencia que fue publicada es errónea. Al igual que en la temporada actual, en 2026 cada equipo disputará 16 partidos en la fase de grupos: 14 contra sus rivales de zona. Uno más contra el clásico -los 30 escudos fueron asignados con rivales clásicos, que estarán en zonas diferentes- y el restante contra un equipo de la otra zona, que será el “Interzonal”. Habrá un interzonal por fecha para llegar a los 16 encuentros estipulados.

El error de tipeo en el título de la página que llevaba al sorteo de las zonas de la Liga Profesional 2026

En la página de la liga, en cambio, se leyó lo siguiente: “Formatos definidos:2 zonas de 15 equipos cada una. Fase de Grupos, en la que se disputen 16 partidos. Playoffs con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final”. Más abajo, un agregado que confunde: “Cantidad de partidos: 14 partidos contra los equipos de la misma zona.1 Interzonal contra Equipo Clásico, según los criterios de las consideraciones generales”. Si son 16 encuentros en total el “interzonal” no es el “clásico”, tal como ocurrió esta temporada. Se olvidaron del llamado “interzonal adicional” a la hora de explicar las premisas, en el que sí reparó Francisco Duarte, CEO de la Liga, a la hora de explicar el formato en la transmisión oficial.

Asimismo, la Liga estipuló las parejas de equipos clásicos, que estarán en zonas diferentes: Newell’s-Rosario Central; Huracán-San Lorenzo; Aldosivi-Defensa y Justicia; Independiente-Racing; Belgrano-Talleres; Argentinos vs. Platense; Sarmiento-Unión; Barracas Central-Deportivo Riestra; Banfield-Lanús; Boca-River; Estudiantes (Río Cuarto)-Instituto; Tigre-Vélez; Estudiantes-Gimnasia (La Plata); Atlético Tucumán-Central Córdoba (Santiago del Estero); Gimnasia (Mendoza)-Independiente Rivadavia (Mendoza).

Además, la Liga explicó los requerimientos de las autoridades de seguridad que servirían como premisas para el sorteo: los organismos de seguridad pidieron una “distribución homogénea de equipos (y su consecuente cantidad de partidos) en la misma jurisdicción”. Las señales televisivas, por su parte, reclamaron una “distribución homogénea de Clásicos durante toda la competencia, de manera de potenciar el atractivo del producto durante todo el Torneo”. Y “que se programe un Clásico por fecha de manera de distribuir los partidos más atrayentes en la mayor cantidad de fines de semana. Además, pidieron que no se programen Clásicos en las primeras fechas”.

Además, la Liga recalcó que los pedidos de los clubes para usar sus estadios para otros fines -recitales, por ejemplo- “deben estar debidamente solicitados, con la antelación suficiente y enmarcados en los reglamentos de AFA y Liga Profesional”.

📝🏆 ¡Todo listo para la Temporada 2026! Así quedaron definidas las Zonas A y B para los Torneos Apertura y Clausura del próximo año. pic.twitter.com/H7bG6qHljk — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) December 10, 2025

A pedido de socios, la Liga “mantendrá el orden de localía de los clásicos con respecto a la temporada anterior. Es decir que si el equipo 1 fue visitante en el Clausura 2025, ahora deberá ser local. Además, se respetará que el partido clásico no sea programado entre semana, sino que se juegue en los fines de semana".

Para resolver todos estos criterios, la Liga Profesional asignó de forma directa a diez parejas de equipos (20 clubes) en las zonas A y B. Así, en rigor, el sorteo sólo tuvo relevancia para los restantes diez equipos: Banfield-Lanús, Newell’s-Rosario Central, Sarmiento-Unión, Atlético Tucumán-Central Córdoba (Santiago del Estero) y Aldosivi-Defensa y Justicia. Por lo tanto, el verdadero sorteo de las zonas implicó a la tercera parte de los equipos de la Liga Profesional. El resto fue ubicado por designación directa teniendo en cuenta diferentes requerimientos.