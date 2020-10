Damián Manusovich arremetió contra el Cholo Sottile y los periodistas en general en el programa que se emitió inmediatamente después del triunfo de la selección argentina en La Paz. Crédito: captura

14 de octubre de 2020 • 11:58

En el programa 90 Minutos de Fútbol hubo un fuerte cruce entre el exjugador Damián Manusovich y el periodista Marcelo "Cholo" Sottile mientras analizaban la victoria de la Argentina frente a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

El conductor Sebastián Vignolo habló de la histórica victoria del seleccionado nacional en la altura de La Paz, después de 15 años sin obtener un triunfo en aquella ciudad, y del funcionamiento del equipo frente a un rival de menor jerarquía futbolística.

El periodista Sottile se quejó del cambio de opinión de los demás panelistas del programa con respecto al partido en la Paz: "Yo le doy mucha importancia a las palabras y escucho a todos mis compañeros, y hace dos horas, el análisis del juego quedaba a un costado por el contexto de la altura. Pongámonos de acuerdo entre nosotros mismos, sin ir a los gritos. ¿Por qué ahora variamos?"

Luego Sottile se refirió puntualmente a su compañero exfutbolista: "No lo puedo marcar a Manusovich, porque se va dando vuelta. El problema es que hasta estaba callado y ahora con un triunfo se vuelve loco".

Manusovich, en desacuerdo con las palabras de Sottile, le contestó: "Te lo quiero explicar. Creo que Scaloni no tendría que haber llegado, pero ahora que está ahí, lo apoyo a muerte. ¿Qué querés que diga? Si hace algo bien, lo voy a alabar, si hace algo mal, lo voy a criticar. ¿Qué es lo raro de este pensamiento?".

El exjugador comenzó a elevar su tono de voz y agregó: "¿Sabés qué pasa mucho? Los periodistas, y lo digo con todo respeto, muchas veces son mas fundamentalistas de sus propias ideas y van acomodando el discurso a lo que dijeron".

El periodista, sorprendido por la acusación del futbolista, se quejó: "¿Por qué me gritás así?¿Creés que yo soy sordo?¿Sabés los exjugadores que bartolean? Además de no saber hablar. El que va de banquina a banquina sos vos", contestó indignado.

Manusovich sostuvo que se puede cambiar de opinión sobre un tema y atacó: "Sos un obtuso que no querés cambiar. ¿Qué es obtuso? De pensamiento cerrado", acusó el jugador al periodista.

Sottile, que parecía muy incómodo con la situación, contestó: "Conozco el significado de las palabras, obtuso no, ehh. No te pases de vuelta. Obtuso es alguien que no tiene salida. En todo caso, puedo variar y estar en desacuerdo con vos. Si vos me subestimás, no discutamos más".

Manusovich, que quiso bajar el tono de la discusión explicó que sus palabras fueron dichas respetuosamente; a lo que Sottile expresó: "No fue respetuosamente. A ver, yo te maltrato y después te digo respetuosamente... Hay que manejar las palabras".

Vignolo rápidamente le dio lugar a otros periodistas para bajar los decibeles de la discusión. Posteriormente los penalistas volvieron a cruzarse pero rápidamente el conductor disipó la tensión entre ambos.