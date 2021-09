Superclásico: River, Boca y un tablero con pocos signos de interrogación para el gran duelo del domingo

El superclásico empieza a jugarse. Mucho más en la jornada en la que el público regresará a los estadios tras la larga ausencia por la pandemia de coronavirus. River, inmerso en la lucha por el título en el Torneo 2021, la única competencia que le queda hasta fin de año, y Boca, reverdecido tras la asunción de Sebastián Battaglia, que se anima en el campeonato local y se entusiasma con la Copa Argentina, un atajo hacia la Copa Libertadores 2022. En ambos lados del tablero, los casilleros ya tienen varios nombres y apellidos.

Ocho para Gallardo

Luego de dos días de descanso tras la victoria contra Central Córdoba, River tendrá hoy su primer entrenamiento de cara al superclásico y el cuerpo técnico apuntará a dos nombres: David Martínez y Matías Suárez. Ambos son las grandes dudas de un equipo que, pese a eso, parece tener al menos ocho nombres encaminados.

En medio de una buena dinámica de resultados con seis triunfos y dos empates en los últimos ocho partidos y un rendimiento que todavía sigue buscando su mejor nivel, el DT Marcelo Gallardo cuenta con una base: Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal y Julián Álvarez parecen tener su lugar.

Tiempo de pensar: Gallardo evalúa qué formación empleará ante Boca LA NACION/Marcelo Aguilar

Luego, hay una duda por línea a resolver. En la defensa se espera por la evolución de Martínez. El pasado jueves 16 se conoció su lesión muscular grado 1 que requiere entre dos y tres semanas de recuperación. A lo largo de toda la semana pasada trabajó diferenciado y seguía sintiendo dolor, por lo que hoy tendrá una nueva evaluación.

El domingo del clásico cumplirá 17 días de recuperación y Gallardo todavía no lo descarta, aunque aclaró que será “difícil” que pueda jugar. Si no llega, Robert Rojas seguirá en la zaga y la chance de una línea de tres centrales parece desvanecerse, ya que tanto Jonatan Maidana como Javier Pinola no tienen el alta médica y Felipe Peña aún no jugó tras su desgarro.

Matías Suárez será esperado hasta último momento; aquí un duelo con Frank Fabra Mauro Alfieri / LA NACION

Suárez tiene una impredecible sinovitis de rodilla derecha que lo obliga a ir día a día. Después de estar inactivo dos semanas y recibir el alta médica el lunes 13 de septiembre, solo sumó 34 minutos desde el banco con Arsenal. Frente a Newell’s no ingresó y contra Central Córdoba volvió a tener líquido en la rodilla. “Suárez se entrenó bien en la semana, en los últimos días sufrió porque se le volvió a juntar líquido en la rodilla y no estaba bien para jugar”, explicó el DT. En caso de no llegar, Benjamín Rollheiser y Braian Romero son las alternativas.

La tercera duda está en el mediocampo. Bruno Zuculini, Agustín Palavecino y Santiago Simón jugaron un partido cada uno en esa posición y Gallardo tendrá que definir a quién elige para el choque con Boca. Una semana crucial para delinear el primer equipo que será recibido por su público en el Monumental.

Diez para Battaglia

Pasaron ocho partidos del pequeño período que lleva Sebastián Battaglia al mando de Boca. De prueba en prueba, se aproxima el gran examen. Ese en el que se exige salir ganador sin importar el precio. El superclásico con River es una importante vara para medir con qué firmeza pisan él y sus dirigidos. El panorama es optimista: está invicto, superó una instancia de eliminación directa (con Patronato, por la Copa Argentina) y casi no tiene interrogantes.

Este es el rumbo: Battaglia parece tener claro el panorama hacia el superclásico Fotobaires

Miguel Ángel Russo se enfrentó cuatro veces con el elenco millonario en 2021. Para algunos de esos momentos, el ahora ex entrenador del club controló a un rival indomable en los años anteriores mediante la sorpresa de la línea de tres zagueros. Parece que esa opción no tiene fuerza con Battaglia en el banco: sus propuestas no salieron de la línea de cuatro defensores y tres volantes, a veces jugando con tres puntas y, en otras, con un enganche. Así se fue amoldando, con muchas virtudes y algunos defectos, pero sin perder.

En ese sentido, las cosas están claras. Con esos esquemas le dio a Boca una forma definitiva, al menos para visitar el Monumental. De hecho, si Juan Ramírez no pasaría por el esguince en su rodilla izquierda –que sufrió el último miércoles–, el técnico tendría los once apellidos. Su reemplazante es la gran duda. Luego, tiene todo. Rossi es el indiscutido en el arco, potenciado por la dupla Izquierdoz-Rojo en una zaga sólida que tiene en los laterales a Advíncula y Fabra, que conforman al DT.

Titular: Orsini tendrá su oportunidad en el Superclásico Mauro Alfieri - LA NACION

Battaglia protegió a Campuzano ante Colón por sus cuatro amarillas: es su N°5. En el costado izquierdo, un asentado Almendra y la chance de oro para ratificar su buen momento. El reciente debut en la red de Orsini y el vértigo de Pavón los ubican como los dos elegidos en el ataque.

Cardona tuvo versiones pálidas en los últimos encuentros y su competidor, el joven Aaron Molinas, todo lo contrario. No obstante, el primero –por su experiencia– tendría la oportunidad de sacar a relucir su mejor fútbol como enganche.

Los únicos signos de pregunta están en la zona interna (derecha) del medio campo: el chico Montes o la experiencia de “Pulpo” González. Hay más variantes –juveniles–, pero el de 33 años sacaría una ventaja para estar en un duelo trascendental. Boca tiene todo casi listo.