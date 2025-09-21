Tabla Anual 2025, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

Este fin de semana se disputa la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Los 30 equipos suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.

Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente son River (49 puntos), Boca y Rosario Central (46 cada uno)

Platense se clasificó a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el Torneo Apertura 2025 Juan José García - FOTOBAIRES

Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Deportivo Riestra (43), Argentinos Juniors (41), Barracas Central (41), San Lorenzo (40), Tigre (39) y Huracán (39).

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 17°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez o Estudiantes se consagran en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya están en cuartos de final- y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -también está entre los ocho mejores- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

River no pudo con Atlético Tucumán, pero sigue en lo más alto de la Tabla Anual del fútbol argentino Fernando Font

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: River (a definir).

Tabla Anual 2: Boca (a definir).

Tabla Anual 3: Rosario Central (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 2: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 3:Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 4: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 5: Tigre (a definir).

Tabla Anual 6: Huracán (a definir).

Cronograma y resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Viernes 19 de septiembre

Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia de La Plata.

Huracán 0-2. Racing.

San Martín de San Juan 1-2 Vélez.

Lanús 2-1 Platense.

Sábado 20 de septiembre

Barracas Central 0-1 Sarmiento.

Unión de Santa Fe 2-2 Independiente Rivadavia.

Tigre 2-0 Aldosivi.

Atlético Tucumán 2-0 River.

Domingo 21 de septiembre

Independiente 1-1 San Lorenzo.

16.45: Godoy Cruz vs. Instituto.

19: Argentinos Juniors vs. Banfield.

19: Rosario Central vs. Talleres.

21.15: Boca vs. Central Córdoba.

Lunes 22 de septiembre