Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026, en vivo: así se juega la fecha 13

Este jueves y viernes se desarrolla la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas con cinco partidos determinantes para el objetivo en común de los 10 seleccionados que es clasificarse al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

La jornada comienza este 20 de marzo con tres juegos: Paraguay vs. Chile en el estadio Defensores del Chaco; Brasil vs. Colombia en la Arena Mané Garrincha y Perú vs. Bolivia en el recinto Nacional de Lima. La actividad continúa este viernes 21 con Ecuador vs. Venezuela en el recinto Rodrigo Paz Delgado y concluye con Uruguay vs. Argentina en el Centenario de Montevideo.

Rodrigo De Paul es uno de los grandes líderes de la selección argentina, que enfrenta a Uruguay Gonzalo Colini - LA NACION

Cronograma de la fecha 13 de las Eliminatorias 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jueves 20 de marzo

20: Paraguay vs. Chile (TyC Sports).

21.45: Brasil vs. Colombia (TyC Sports).

22.30: Perú vs. Bolivia (DSports).

Viernes 21 de marzo

18: Ecuador vs. Venezuela (DSports).

20.30: Uruguay vs. Argentina (TyC Sports y Telefé)

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial, mientras que el que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Así se juega la fecha 14 de las Eliminatorias

*Todas los horarios corresponden a la Argentina.

Martes 25 de marzo

17: Bolivia vs. Uruguay.

21: Argentina vs. Brasil.

21: Chile vs. Ecuador.

21: Colombia vs. Paraguay.

