Talleres vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Talleres de Córdoba y San Lorenzo se enfrentan este viernes por la primera fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos inician su participación en el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, con el objetivo de comenzar a sumar puntos desde el comienzo. El partido está programado para las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

La T necesita reponerse de un Apertura en el que no solo no pudo avanzar a octavos de final, sino que finalizó en el penúltimo lugar del Grupo B con apenas dos victorias en 16 partidos. Justo antes de su debut en el Clausura se oficializó la salida de Diego Cocca, quien duró apenas 42 días en el cargo y no llegó a estrenarse en el carlo: será reemplazado por Carlos Tevez, que este jueves dirigirá su primera práctica al mando del conjunto cordobés.

Carlos Tevez es el reemplazante de Diego Cocca en el cargo de entrenador de Talleres de Córdoba Independiente

El Ciclón, por su parte, llegó hasta las semifinales del certamen disputado en el primer semestre de este 2025 y perdió por la mínima diferencia con Platense, luego campeón. Tras la eliminación, el DT Miguel Ángel Russo renunció para sumarse a Boca de cara al Mundial de Clubes y su sorpresivo reemplazante será Damián Ayude, ex-entrenador de la Reserva. Al mando del equipo juvenil de San Lorenzo, fue finalista de la Copa Proyección 2024 y del Torneo Proyección 2025.

Talleres vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 1 de la zona B del Torneo Apertura 2025.

Día : Viernes 11 de julio.

: Viernes 11 de julio. Hora : 20.

: 20. Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro: Andrés Gariano.

Talleres vs. San Lorenzo: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 20 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Talleres corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.12 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.