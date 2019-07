Pisnoli, en una selfie que se tomó junto al millonario francés Arnaud Mimran. "Siempre juntos", pusieron en las redes sociales

Mafia Capitale fue una investigación de la fiscalía de Roma que descubrió a una nueva mafia en Italia y que rozó a Daniele De Rossi, cuyo nombre apareció en varias comunicaciones telefónicas con Giovanni De Carlo, a quien se consideraba un "Jefe" y que fue detenido en el aeropuerto de Fiumicino al regresar de Tailandia en diciembre de 2014. Los llamados del futbolista se debieron a una discusión que mantuvo con un grupo de personas en una discoteca en 2013, y también participó Mehdi Benatia, defensor marroquí por entonces compañero del volante en el plantel de la Roma. "Puedes contar con mi ayuda, Danié, mi amigo", le respondió el boss, integrante de la primera asociación mafiosa que nació fuera del sur de la península.

La mafia no le es ajena a De Rossi, flamante incorporación de Boca. Y no por aquellos llamados que lo incomodaron, sino por los lazos familiares de su exesposa Tamara Pisnoli, la madre de Gaia, su primera hija y que nació en junio de 2005, casi un año antes de que la pareja contrajera matrimonio. El vínculo se rompió a inicios de 2009 y cinco años más tarde Tamara fue arrestada, acusada de ser partícipe del secuestro del empresario Antonello Ieffi. La conexión de la exmodelo con el bajo mundo podría ser considerado como el correlato de la relación que tuvo con el hampa su padre Massimo, asesinado por un ajuste de cuentas en agosto de 2008.

Daniele De Rossi celebró el cumpleaños de su hija Gaia junto a ex Tamara Pisnoli, su esposa Sarah Felberbaum, y otros niños

El cuerpo de Pisnoli fue encontrado en un camino vecinal de tierra, cerca de la estación de ferrocarril del pequeño pueblo de Campoleone, al sur de Roma, en avanzado estado de descomposición y con disparos en la boca y la espalda, típico sello de las ejecuciones mafiosas. "No era un santo, nunca lo fue, pero lo que se ha dicho sobre él, que estuvo involucrado en extorsiones y drogas, es absolutamente falso", arremetió su hija Tamara ante los medios.

El origen de la causa

Los investigadores del caso se enfocaron en una disputa por el robo a mano armada de dos oficinas de correos, hechos que se produjeron en julio y agosto de 2008, uno en Roma y el otro en Aprilia, a menos de 40 kilómetros de la capital de Italia y un punto cercano de donde se descubrió el cuerpo de Massimo. Las imágenes captadas por circuito cerrado de televisión resaltaron que los ladrones del último atraco huyeron en un scooter, aunque más tarde abordaron un Lancia, perteneciente al por entonces exsuegro de De Rossi. Un intento de abrir negocios sin el consentimiento de la Camorra, la rama mafiosa que controla Nápoles y su región y que extendía sus vínculos a los centros turísticos cercanos a Roma, fue apuntada por los pesquisas como un motivo del asesinato.

"¿Sabés cuánto tiempo me lleva matar a una persona? Es suficiente que ponga diez mil euros en manos de un albanés". La frase que le atribuyeron a Tamara antes de su arresto.

Tamara, de modelo a los círculos criminales

"Le encanta rodearse de personas que pertenecen a círculos criminales", informó la jueza Giuseppina Guglielmi, dentro del informe de 172 páginas que derivaron en la detención y posterior arresto domiciliario de Tamara Pisnoli. En la exposición se describió que era una "mujer codiciada por su riqueza, pero que cuando era explotada recurre a la solidaridad de los miembros de los diversos grupos criminales, dispuestos a intervenir en su nombre utilizando métodos de violencia". El acto que desencadenó la detención fue el secuestro y tortura del empresario Ieffi, que fue abordado en un bar y trasladado en un Mercedes Benz a una casa [supuestamente de Pisnoli] en donde se sucedieron las amenazas y las lesiones físicas, en particular con un elemento cortante en el cuero cabelludo. Tras robarle el reloj Rolex DayJust, valuado en 8 mil euros, despojarlo de 900 euros en efectivo y arrojarlo a la calle con la orden de hacer silencio y encontrar con rapidez el dinero de la extorsión, el empresario se marchó a un hospital para hacerse las curaciones y luego hizo la denuncia ante los carabinieri.

Tamara y su padre Massimo, asesinado en un ajuste de cuentas

"¿Sabés cuánto tiempo me lleva matar a una persona? Es suficiente que ponga 10 mil euros en manos de un albanés", una frase que le atribuyen los investigadores a Tamara, que junto a otras siete personas extorsionaron al empresario para que pagara 200 mil euros de un préstamo usurario de 80.000 que habría recibido el hombre de negocios que deseaba comprar un sistema fotovoltaico. Pisnoli se distanció de las acusaciones, como figuró en los documentos de la interrogación.

"Tenía una cita para aclarar el acuerdo por el sistema fotovoltaico pero Ieffi llegó al lugar con [Manuel] Severa y otro hombre a mi casa. No me importó porque son amigos, pero de repente Severa lo acusó de una transferencia bancaria falsa y la situación empeoró. Llamé a la criada, quería llamar a una ambulancia, a la policía, pero tenía miedo", fue el descargo de la expareja de De Rossi, que durante el interrogatorio lloró y manifestó que "no le pega a la gente ni necesita hacer ciertas cosas".

El casamiento de Tamara y Daniele

¿El desenlace de la causa? Las fiscales Lina Cusano y Delia Cardia, que desencadenaron el arresto de Pisnoli, renunciaron; el juez Constantino De Robbio, a solicitud de Cesare Placanica, el abogado defensor de Tamara, firmó seis meses de arresto domiciliario en su departamento en EUR, en las afueras de Roma, que más tarde se convirtió en libertad con la única limitación de presentarse una vez al día en la estación de policía.