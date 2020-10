Papu Gómez recordó grandes momentos con Maxi López, de quien fue compañero en Catania. Crédito: Instagram

Los futbolistas argentinos Alejandro "Papu" Gómez y Maxi López fueron compañeros por aproximadamente dos años en Catania, Italia, donde compartieron grandes anécdotas que contaron en un episodio del podcast Libres de Humo, del 10 del Atalanta con el periodista Martín Reich.

En una entrevista que le hicieron al delantero de Società Sportiva Sambenedettese, el Papu recordó algunos momentos divertidos que compartió con su colega y amigo. "En Catania era el jugador top y el equipo estaba concentrando de pretemporada en la montaña, acá por el Norte", comenzó Gómez en relación con una anécdota con López y continuó: "Me toca justo estar en la pieza con Maxi y yo tímido... Un día me acuerdo que veo 25 cajas de zapatos".

Reich, sorprendido, le preguntó: "¿25?", a lo que el Papu contestó: "Digo 'la que lo parió, ¿qué es esto?' Y bueno, al tipo le gustaba comprar zapatos y tenía la habitación llena". "Tenía un fetiche", comentó el periodista.

Maxi, por su parte, intentó justificar lo sucedido: "En esa pretemporada, me parece que era en San Francisco de Asís, nos metieron en un micrito y entramos en un negocio de zapatillas, estaba todo al 40, 50, 70% de descuento y me volví loco, no sé por qué tantas zapatillas, pero una locura".

Manifestó además que "a veces tenía esas cosas de ver todo nuevo" y pensó que la compra masiva la había hecho dada su edad, pero se equivocó. "¿Cuántos años teníamos ahí? ¿23?", preguntó López, a lo que el Papu le respondió: "Yo tenía 22 y vos tenías 26". "No está tan justificable entonces", se rió Maxi.

Los primeros autos del Papu

El Papu contó asimismo que el futbolista de Sambenedettese lo llevó a comprarse sus primeros dos autos. "Con el primero, me dice: Vení, vení, yo te voy a hacer comprar un auto. El club nos daba un autito para que tengamos, era tipo un Fiat Punto", dijo el 10 de Atalanta, pero Maxi añadió que ese vehículo "no subía la montaña".

"Me dice: Vení, vos sos el enganche, sos más o menos el 10, vos tenés que tener un buen auto", continuó Papu. Entonces, fueron a la concesionaria de un amigo de López, donde le hizo comprarse un Mercedes SL 500 descapotable. "Si hacía frío, yo iba con el pelo al viento", recordó el surgido en Arsenal de Sarandí.

Al año, Maxi le sugirió volver a cambiar el auto y lo llevó a Porsche. "Me hace comprar una tremenda, hermosa. Me duró dos meses, la destrocé. Me pegué un palo que me tuvieron que venir a rescatar los bomberos", adelantó el Papu.

El caso es que después de salvarse del descenso contra Brescia, los futbolistas de Catania salieron a festejar en un bolichito. "Tomamos dos copas, brindamos y cada uno para casa", relató el Papu y siguió: "Haciéndome el canchero, con música a todo lo que da, no veo que hay una pequeña curva, le pego con la rueda derecha al cordón y salgo disparado para una plazoleta que había ahí. Y termine ahí incrustado con un banco de la plaza que me para", recordó sobre el accidente.

El año de Maxi en Río

En Libres de Humo, Maxi López se refirió además al año (2018-2019) en que formó parte de Vasco da Gama, en Río de Janeiro, una ciudad que, según contó, "tiene otra dinámica", donde la gente es alegre y "trabaja para disfrutar del resto de los días".

Sobre los jugadores que están en Brasil, comentó que es difícil pararlos y, por eso, cuando viajan a Europa "aprenden un montón de cosas". En ese sentido, dijo que vivió varias situaciones. "Que no se presenten o tener que ir a sacarlos de algún lugar, o irlos a buscar a la casa o mandar a la casa", contó Maxi sobre los jugadores.

"Son cosas que a los chicos les explicás y en algún momento van a aprender, pero vimos un montón de cosas locas en Río de Janeiro que después cuando uno las pasa te divertís y decís: Son pendejos y está bien, en algún momento tienen que hacerlo", agregó. Asimismo, comentó que para él fue "un año fantástico" y que en la ciudad brasileña "tienen una hinchada increíble".