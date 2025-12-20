Maxi López recordó el día que tiró su celular al mar para no dárselo a Wanda Nara

Maximiliano López, uno de los grandes personajes que deja el 2025, decidió recordar uno de sus últimos momentos en pareja con Wanda Nara, la madre de sus tres hijos varones Valentino, Constantino y Benedicto. El hecho ocurrió en Italia hace algunos añosn y generó risas, ya que el exfutbolista contó que prefirió tirar su celular al mar antes que entregárselo a ella para que lo revise.

Durante su visita al programa Juego Chino (Telefe), Maxi López fue consultado por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), donde vivió un momento viral junto a su compañero Ian Lucas cuando le dijo “no, facha” al pedido de Wanda Nara por ver su teléfono personal. Al respecto, el conductor Guillermo ‘el Pelado’ López le preguntó por algún conflicto que le haya tocado vivir junto a la madre de sus hijos mientras todavía eran pareja y fue allí cuando reveló la sorpresiva historia que data de la temporada 2012-13, cuando él jugaba en Sampdoria y ocurrió todo el escándalo con Mauro Icardi.

Mauro Icardi y Maxi López fueron compañeros en Sampdoria, y el resto es historia Redes sociales

“El celular no se entrega. No, olvidate. Yo vivía en Génova, jugaba en la Sampdoria. Y ella tenía a veces esos ataques de celos, ¿viste? Yo vivía en un hermoso penthouse divino frente al mar. Estaba hablando con mi representante en ese momento, que encima nos estábamos peleando, y era un departamento de dos pisos, ella baja, sale a la terraza donde estaba hablando por teléfono y me hizo una escena de celos”, recordó el participante de MasterChef Celebrity. De esta manera, se mostró firme en su convicción de no permitir que una mujer revise sus datos privados y hasta se animó a evidenciar la relación tóxica que lo unía con Wanda en ese entonces.

Al continuar con la historia, López llegó a la parte más llamativa: “Yo encima que estaba recaliente, porque me peleaba con mi representante, que esto que el otro... ‘Dame el teléfono’, ‘Ah, ¿querés el teléfono?’, le digo. ‘Bueno, andá a buscarlo’ y [lo tiré] al mar. Y yo lo miraba y digo ‘¿qué hice?’. Pero, ¿viste? O sea, entre el huracán Wanda, podía pasar todo a un tsunami en un segundo. Y dije, bueno, se va. Y se fue el teléfono, sí, terrible, muy peligroso. Muy peligroso, ese huracán es terrible”. Así, dejó en claro que tuvo un sinfín de peleas con la madre de sus hijos y este podría haber sido uno de los motivos por los que su relación llegó a un punto de no retorno.

Maxi López decidió recordar una historia de meses antes de la traición de Wanda Nara

Para finalizar, López recordó la importancia de los celulares en aquel momento: “Era en esa época que vos tenías todo en el teléfono, la agenda, el chip, todo. Digo, ‘¿qué hice?’. Y me fui y me quedaba mirando al mar. ‘A ver, ¿me tiro o no me tiro?’. Y digo, ‘no, no me puedo tirar’. Pero, entre nadar a la noche en el mar genovés o bancarme el bondi (sic) de arriba, me quedé dos o tres horas mirando el mar”.

Con estas palabras, la figura de Telefe volvió a quedar en boca de todos y confirmó su gran momento, el cual le abrió la oportunidad de debutar en el mundo del streaming el próximo 5 de enero de 2026, cuando tendrá su primer papel como conductor en la temporada de verano de Sería increíble (Olga).