Ter Stegen vs. Barcelona: la historia detrás de una negativa inédita que abre un frente de conflicto inesperado con el club

Marc-André ter Stegen atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Barcelona, a mediados de 2014. El arquero alemán, que fue operado de su zona lumbar a finales del año pasado, se niega a firmar el consentimiento para que el club remita su informe médico a la Comisión Médica de LaLiga. Esta decisión, sin precedentes en el fútbol español, derivó en la apertura de un expediente disciplinario y amenaza con tener consecuencias tanto deportivas como contractuales, pero que a la vez impacta de lleno en el corazón del plantel azulgrana: el germano es uno de los capitanes del equipo.

La negativa del arquero le impide al club activar una cláusula clave: si la lesión de Ter Stegen es considerada de larga duración —es decir, de al menos cuatro meses de baja— el Barça podría liberar entre el 50% y el 80% de su salario para utilizarlo como margen de fair play financiero. Esa medida es fundamental para inscribir a jugadores como el arquero Joan García o incluso a fichajes pendientes, como su colega polaco Wojciech Szczesny.

El caso recuerda a lo ocurrido el año pasado con Andreas Christensen y Ronald Araujo, quienes sí firmaron sus consentimientos, permitiendo al club generar masa salarial. En cambio, la postura del alemán es, hasta el momento, tajante: no quiere compartir su información médica con la patronal, amparándose en su derecho a la privacidad y en la Ley Orgánica de Protección de Datos en España. En el Barça, sin embargo, consideran que esa decisión le causa un perjuicio directo a la entidad, y podría constituir una falta muy grave según el convenio colectivo entre LaLiga y la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles).

Marc Ter Stegen llegó a Barcelona en agosto de 2014 (www.instagram.com/mterstegen1

Según consigna el diario Mundo Deportivo, el conflicto entre el club y Ter Stegen se agravó desde que el club blaugrana fichó a Joan García. En ese momento, el germano percibió que su continuidad estaba en duda. La situación escaló cuando decidió operarse sin un anuncio conjunto con el club. Además, fue el propio jugador quien anticipó en redes sociales que estaría tres meses de baja, un plazo menor al que estimaban los médicos del club, que manejaban un escenario de hasta cinco meses para su recuperación completa.

Esa diferencia en los tiempos no es menor: si el periodo de baja fuera menor a cuatro meses, el Barcelona no podría utilizar parte del salario del jugador para reforzar su plantel. Es por eso que desde la institución catalana creen que el mensaje del jugador fue deliberado, con la intención de evitar que el club use su baja para moverse en el mercado.

El expediente y la respuesta del club

En este contexto, el club le abrió un expediente disciplinario. Y eso es una complicación en el vínculo entre ambas partes porque el convenio LaLiga-AFE contempla sanciones económicas —multas de hasta el 35% del salario mensual en casos muy graves—, suspensión de empleo y sueldo, o incluso despido. Aunque, al menos por el momento, esta última opción parece improbable. El monto máximo por el que el club podría multar al jugador es de 340.000 euros.

A pesar del conflicto creciente, la institución mantiene la reunión prevista con Ter Stegen para intentar que recapacite. Dicho cara a cara debería realizarse en las próximas horas. En Barcelona confían en que el jugador cambie su postura. De no hacerlo, el expediente seguirá su curso y el conflicto podría escalar todavía más.

La cúpula dirigencial, encabezada por Joan Laporta, ya evalúa otros escenarios más extremos y apuesta por una salida negociada, aunque reconoce internamente que el conflicto alcanzó un punto de tensión inédito e incluso inesperado con un futbolista que lleva 11 temporadas defendiendo la valla blaugrana y edificó una gran relación con sus compañeros y los hinchas, sobre la base de sólidas actuaciones. Suma 428 partidos y 11 títulos, entre los que se destaca la Champions League 2015, la última que ganó el club.

El conflicto entre Ter Stegen y Barcelona astilló la relación interna del plantel (www.instagram.com/mterstegen1)

La situación cobra todavía más magnitud por otro motivo: Ter Stegen es uno de los capitanes del equipo. Y varios jugadores, como Frenkie de Jong, Gavi y Raphinha, respaldaron su continuidad con el brazalete. Sin embargo, de acuerdo a lo que consigna Mundo Deportivo, otros como Jules Koundé o Eric García optaron por el silencio

En tanto, el DT Hansi Flick ya avisó que la capitanía se votará antes del inicio de LaLiga, previsto para el 17 de agosto. Si bien el expediente no implica que se le retire automáticamente el brazalete, la decisión final quedará en manos del cuerpo técnico o del vestuario.

La institución considera que, como capitán, Ter Stegen debería priorizar los intereses del grupo, y que la negativa a firmar no solo bloquea la chance de reforzar el plantel, sino que también afecta directamente a su colega Joan García, arquero que aún no pudo ser inscripto.

Mientras tanto, el sindicato de jugadores español sigue de cerca el caso y está en contacto con Ter Stegen, que se cubre en el derecho que tiene a proteger sus datos personales. Aunque el club sostiene que, al haber firmado un contrato profesional con obligaciones específicas, esa negativa puede tener consecuencias disciplinarias.