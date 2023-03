Thomas Tuchel se puso un listón alto en Bayern Munich: la Bundesliga y volver a ganarle a Guardiola, como en la final de la Champions 2021

escuchar

Thomas Tuchel será el sexto entrenador de Bayern Munich en menos de los últimos siete años. Un recambio demasiado frecuente en una organización que presume de proyectos, ideas claras y estabilidad. En ese período de continuas mudanzas en el banco de los suplentes, hay tres referentes de la cancha, Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Thomas Müller, que han visto pasar sucesivamente a Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes, Niko Kovac, Hans Flick y Julian Nagelsmann. Todo un síntoma de dónde está el poder.

Este sábado fue presentado quien en septiembre fue despedido de Chelsea y ahora firmó contrato hasta junio de 2025. “El ADN del Bayern tiene que ver con ganar, también con la forma de jugar. Este equipo es uno de los más talentosos y mejores de Europa. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar. Se puede competir por todos los títulos con el material que hay”, expresó el director técnico, de 49 años, flanqueado por el presidente del club, Oliver Kahn, y el director deportivo, Hasan Salihamidzic.

Tuchel vuelve a dirigir tras haber sido despedido de Chelsea en septiembre pasado CHRISTOF STACHE - AFP

Bayern viene de resignar el primer puesto de la Bundesliga tras perder ante Bayer Leverkusen (dos goles de penal de Exequiel Palacios) y tendrá la posibilidad de recuperarlo el próximo sábado, cuando recibirá al nuevo líder, Borussia Dortmund. “El desafío de comenzar contra el Dortmund no puede ser mayor. Es el juego más grande del fútbol alemán”, reconoció Tuchel.

El despido de Nagelsmann fue un tanto sorpresivo. Más allá de que el equipo no arrasa en una Bundesliga que conquistó en los últimos 10 años, su campaña en la Champions League es más que meritoria. Eliminó con dos victorias al Paris Saint Germain de Mbappé y Messi en los octavos de final y acumula un pleno de ocho triunfos en la competencia; Inter y Barcelona fueron sus víctimas en la etapa de grupos.

Thomas Müller, uno de los caciques del plantel, vio pasar a seis entrenadores por Bayern Munich en los últimos siete años Archivo

Los popes del Bayern pensaban hacer una evaluación al final de la temporada, con la posibilidad cierta de designar un nuevo entrenador, pero los tiempos se precipitaron. Nagelsmann tenía poco consenso entre los caciques del plantel -Neuer le cuestionó que despidiera a un histórico entrenador de arqueros- y entre los dirigentes se empezaban a murmurar críticas sobre algunos planteos y modos de conducción. “Los últimos días fueron difíciles para todos nosotros. Hubo noches en las que no dormí bien. Consideramos que nuestros objetivos para esta temporada y la próxima estaban en peligro. Por lo tanto, tomamos la decisión de liberar a Julian. Fue algo muy bien pensado”, justificó Kahn este sábado. Salihamidzic precisó el momento del quiebre: “Permitimos que el Leverkusen nos pasara por encima y fue entonces cuando nos vimos obligados a reaccionar”.

Según informes de The Athletic y Bild, Bayern adelantó los plazos por temor a que Tuchel terminara firmando más adelante con Real Madrid o Tottenham, o que volviera a Paris Saint Germain. Esos medios consignan que el propio Tuchel le dio un ultimátum a los bávaros. El mensaje habría sido: “Si me quieren, es ahora; más adelante, no sé”.

Tuchel, con Chelsea, le ganó a Guardiola (Manchester City) la final de la Champions League 2021; volverán a encontrarse por los cuartos de final Alexander Hassenstein - UEFA - UEFA

Por los cuartos de final -la semana del 11 al 19 de abril- de la Champions League, Tuchel se cruzará con Pep Guardiola, a quien le ganó la final de 2021, cuando Chelsea venció 1-0 a Manchester City. “Desde el martes empecé a pensar en el equipo. En Inglaterra y en París tienen una consideración muy alta por el Bayern. Nadie quiere jugar contra el Bayern. El tamaño y la fuerza del club son indiscutibles. La Premier League es, por supuesto, extremadamente excepcional, el mayor desafío en Europa. Pero Bayern tiene una plantel que jugaría por el título en la Premier, tanto en calidad como en profundidad”, agregó Tuchel, que en 2020, al frente de PSG, cayó 1-0 justamente frente a Bayern en la final de la Champions.

El entrenador que empezó su carrera en primera división en Mainz y tuvo un paso de dos años por Broussia Dortmund, ahora asume en el último tercio de la temporada, cuando se definen los títulos: “No cambiaremos demasiado el sistema, pero sí algún que otro detalle. Tengo una idea de qué hacer. Se trata de jugar por todos los títulos”. La era Tuchel se pone en marcha en un Bayern en el que no están permitidos los deslices.

