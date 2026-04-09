“Tiktokers” en el Monumental vs “la esencia” de la Bombonera: la frase viral de Ander Herrera que agita la previa del superclásico

Ander Herrera, además de ser uno de los jugadores de mayor recorrido del plantel de Boca, es un ferviente defensor de la mística xeneize. Incluso, él mismo se propuso terminar su carrera con la camiseta azul y oro, ya que de chico sentía una gran fascinación por esos colores.

Ahora, a poco de jugarse el superclásico con River, el volante dejó una frase que lo identifica aún más con los hinchas, y que no tiene que ver ni con la cantidad de títulos de cada uno ni con la diferencia de partidos en el historial. El vasco, que posiblemente juegue desde el inicio este sábado ante Independiente, se refirió a los “tiktokers” que van al Monumental y marcó un claro contraste con la Bombonera, donde -según él- todavía se mantiene “la esencia del fútbol de verdad”.

Ander Herrera disfruta del festejo final de Boca ante su público en la Bombonera, la tarde del triunfo en el superclásico.

En una charla con el stream español “El Boro”, Herrera comenzó explicando los motivos que lo empujaron a dejar el Athletic Bilbao para ponerse la camiseta de Boca. “Es un club histórico, mundial, en el que la pasión es algo único. Estoy súperagradecido con la vida y con el fútbol por permitirme vivir este tipo de experiencias, y con Boca por abrirme las puertas, dejarme estar un año más aquí y jugar la Copa Libertadores, que es la Champions de Sudamérica. Con 36 años, mantengo la misma pasión, la misma ilusión y el mismo amor por el fútbol”, contó.

Herrera, que lleva 25 partidos en Boca, repasó también su infancia como seguidor del club, un factor clave a la hora de decidir dónde transitar los últimos años de su trayectoria, que incluye pasos por otros gigantes del fútbol mundial como Manchester United y Paris Saint Germain: “Siempre fui un admirador de Boca, de la Bombonera y de la pasión que este club posee. Respeto mucho al futbolista que en los últimos años de carrera se va a Oriente Medio priorizando lo económico. Yo prioricé la pasión, la oportunidad de jugar en un club único e irrepetible. Como dice una de las banderas que cuelgan en la Bombonera: ‘podrán intentar copiarnos, pero nunca igualarnos’. Hay que vivirlo para comprenderlo”.

El español disfruta al máximo su experiencia en Boca, donde tiene contrato hasta diciembre. X

Además, reveló una anécdota poco conocida que ayuda a entender su vínculo con el club: “Después de la Intercontinental 2000, fui a la escuela con la camiseta de Boca. No quería jugar en la Argentina, quería jugar en Boca. Si Boca hubiese jugado en otro país u otro continente, hubiese jugado igual”.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando marcó diferencias en la forma de vivir el fútbol entre la Bombonera y el estadio de su clásico rival, que visitará por primera vez el próximo fin de semana, por la fecha 14 del Apertura. “Aquí -por Boca- todavía se conserva esa esencia del fútbol de no estar grabando cuando el balón sale del córner. El otro día veía tiktokers e influencers en el Bernabéu. Con todo respeto, esa no es la esencia del fútbol. A mí me gusta lo otro: que el abuelo vaya con el nieto y los dos estén cantando en la tribuna, que se pongan de pie. Además de futbolista, soy muy futbolero”, señaló.

La nota completa con Ander Herrera

Luego, ante la repregunta del entrevistador, agregó: “Hay mucho pique (sic) por eso: porque ha habido influencers y tiktokers en el campo de River, y los hinchas de Boca cargan a su gente. Aquí se respeta mucho al hincha de toda la vida. Se va a la cancha a disfrutar y a alentar al equipo, sin perder tiempo con el teléfono. Se mantiene una esencia de fútbol de verdad, con la que yo crecí”.

Herrera disputó un solo superclásico desde su llegada al club. Fue en el triunfo 2 a 0 por el Clausura 2025, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Esa tarde, el mediocampista ingresó en lugar de Carlos Palacios a falta de 16 minutos para el final, por lo que pudo vivir en carne propia lo que significa un Boca-River en la Bombonera.

El volante, en principio, sería titular este sábado por 13ª vez desde su llegada a Boca, ya que la idea de Claudio Ubeda es preservar a la base del equipo de cara al encuentro del próximo miércoles ante Barcelona de Guayaquil, como local, y luego el duelo frente a River, el domingo 19 de abril, a las 17.

Un partido especial que Herrera tampoco querrá perderse, para sumar un capítulo más a su intensa travesía en el fútbol argentino.