Emma Hayes, la manager de Chelsea que se convirtió en fanática de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa genera admiración en todas partes del mundo. Lo llamativo en este caso es que el actual DT de Leeds , que hasta la suspensión por los efectos del coronavirus estaba logrando con su equipo el ascenso a la Premier League , es que también logra admiración entre las mujeres. Pero así como el fútbol femenino ha logrado profesionalizarse, también las miradas apuntan a los mejores técnicos del mundo. Y allí es donde entra en juego el Loco.

La protagonista es Emma Hayes , de 43 años, la entrenadora de Chelsea, de Inglaterra, que hace tres semanas fue campeona de la Champions League femenina. El domingo pasado fue un día especial (el Día de la Madre) en Gran Bretaña, pero ni así se pudo contener y reconoció que en un momento se escapó de su hijo Harry (cumplirá dos años en dos meses) en plena cuarentena para ver videos de Bielsa.

"Estamos aprovechando esta oportunidad, este tiempo sin actividad y sin poder salir para desarrollarnos", dijo Hayes a BBC Radio 5 de Inglaterra y agregó: "Pero me resulta muy difícil hacerlo con un bebé alrededor de mis tobillos . Me escabullí una hora para ver a Bielsa en YouTube, amo a ese tipo . Ví un video de él hablando sobre tácticas y formaciones contra Brasil y me encantó. Tuve que esconderme un poco en el armario para que mi hijo no supiera dónde estaba".

La la Superliga femenina, como todo el fútbol de élite en Inglaterra, se suspendió hasta -al menos- el 30 de abril: Hayes tuvo que cambiar su rutina, como todo el mundo, a raíz de la pandemia. Pero dijo encontrar una estructura y un equilibrio entre "la vida laboral y personal" como gerente en autoaislamiento.

"Mi rutina no es estar en casa con un niño todo el día, la mía es con un equipo de fútbol", dijo entre risas. "Tengo un bebé en la casa, para cualquier padre es un desafío saber que tienes que encontrar diferentes soluciones diariamente, diferentes rutinas diarias. Tuve que adaptarme a eso, lo cual es genial porque paso tiempo con mi hijo, pero también tengo que contemplar mentalmente cómo voy a sobrellevar este período", explicó Heyes.

"No soy diferente a nadie en esta situación, nuestra salud mental va a ser desafiada y tiene que haber un cierto grado de rigor y disciplina para mantenerse en el lado correcto de eso", detalló Emma, que antes de Chelsea, a quien dirige desde 2012 (reemplazando a Matt Beard, que se fue al Liverpool), estuvo en la liga norteamericana, con Chicago Red Stars , entre 2008 y 2010. Su primer equipo como entrenadora fue en la academia juvenil de Arsenal, entre 2006 y 2008. En 2016, Heyes fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus servicios al fútbol.

El 29 de febrero pasado, posó con su hijo Harry y subió a su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Mi rey. Esto es para ti bebé, porque espero que mamá te enorgullezca. Para mi equipo, la resiliencia se aprende, pero solo si estás dispuesto a abrir tu corazón a la verdad. El equipo más resistente ganó. Para los fanáticos, nos enorgullece representarlos".