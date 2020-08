Vasily Kazartsev, bajo un detector de mentiras que determinará su honestidad

20 de agosto de 2020 • 15:00

Es una medida insólita en el mundo del fútbol. El árbitro Vasily Kazartsev fue sometido a un detector de mentiras por sancionar un penal dudoso en el partido de la Premier League de Rusia que enfrentó a Spartak Moscú y Sochi el pasado 9 de agosto por la primera fecha.

La prueba, que podía costarle su trabajo al juez, fue superada, al igual que su colega Alexey Eskov, quien estuvo a cargo del VAR y también pasó por el detector. Sin embargo, a pesar del resultado positivo, Kazartsev quedó inhabilitado por tiempo indeterminado, según anunció Alexander Alaev, secretario general de la Unión del Fútbol de Rusia.

¿Qué sucedió? Desde los diez minutos de juego, Spartak ya ganaba 2-0 gracias a los goles de Alexander Sobolev y Jordan Larsson. Pero Sochi logró empatar el partido gracias a dos disparos desde el punto de penal: primero, a los 15 minutos, Dmitri Poloz estableció el descuento y luego, a los 45 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se moría, Christian Noboa decretó el 2-2.

Así, ambas decisiones del árbitro Kazartsev fueron cuestionadas, y la Unión del Fútbol de Rusia realizó un detallado análisis de los "episodios controvertidos" antes de tomar una decisión. Finalmente, se entendió que el segundo penal, que se produjo en un choque entre Samuel Gigot, defensor de Spartak, y Anatoli Nemchenko, atacante de Sochi, no debió haberse sancionado.

Al ver el contacto entre los jugadores, Kazartsev decidió marcar el penal, pero no vio la repetición del video y confió en la postura de Aleksey Eskov, quien estuvo a cargo del VAR. Así, el árbitro principal mantuvo su decisión, que luego trajo una fuerte polémica. Más tarde, la Comisión de Arbitraje llegó a la conclusión de que existía un "contacto normal de juego" entre los jugadores.

Quizás, nada hubiese ocurrido de no haber sido por la presión de Leonid Fedun, el empresario multimillonario ruso que es dueño de Spartak, quien reclamó con dureza tras las dos sanciones del juez en el partido y hasta barajó la posibilidad de no continuar disputando el torneo. "No es necesario que me apoyen. Mañana anunciaré que nos retiramos del campeonato", dijo, aunque luego las aguas se calmaron tras una reunión con Alexander Dyukov, el presidente de la Unión de Fútbol de Rusia.

No es la primera vez que el fútbol ruso utiliza el polígrafo, pero sí para un referí. También se usó para descubrir irregularidades en empleados de la Federación de Fútbol de Rusia. Hasta el momento, el resto de ligas de fútbol del mundo no ha optado por llevar a cabo esta polémica medida.