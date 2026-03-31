Todos los clasificados al Mundial 2026: grupo por grupo, así quedaron los equipos

Este martes se definen los últimos clasificados al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Con la disputa de los repechajes europeos, cuatro selecciones obtuvieron su boleto para la Copa del Mundo: Suecia, Turquía, República Checa y Bosnia y Herzegovina. Los dos cupos restantes saldrán de las repescas intercontinentales, que tendrán los siguientes enfrentamientos: RD Congo vs. Jamaica y Bolivia vs. Irak.

El seleccionado azul y amarillo se metió en la Copa del Mundo tras derrotar por 3 a 2 a Polonia en el estadio Friends Arena de Solna, Suecia. Los goles del ganador fueron convertidos por Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres; mientras que para las Águilas Blancas anotaron Nicola Zalewski y Karol Świderski. Estará en el Grupo F del certamen ecuménico junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Los de Luna y Estrella fueron más que Kosovo y se quedaron con la victoria por la mínima diferencia como visitantes, en un encuentro disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, por un tanto de Kerem Aktürkoglu. Así, jugará un Mundial después de 24 años e integrará la zona D con Estados Unidos, Australia y Paraguay.

Kerem Aktürkoglu, el héroe de Turquía en el repechaje; volverán a un Mundial después de 24 años ARMEND NIMANI - AFP

El combinado checo logró clasificarse por penales tras empatar 2 a 2 con Dinamarca en tiempo reglamentario. Los goles de los daneses los anotaron Joachim Andersen y Kasper Høgh; mientras que para los checos convirtieron Pavel Sulc y Ladislav Krejci. De esta manera, sueña con superar la etapa de grupos en la Copa del Mundo, donde estará en el Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Por último, el seleccionado bosnio sufrió en demasía pero finalmente dejó en el camino a Italia desde los doce pasos, luego de igualar 1 a 1 en el estadio Bilino Polje de Zenica. Gracias a esto, volverá a participar del torneo más importantes del mundo tras ausentarse en las últimas dos ediciones (su última participación había sido en Brasil 2014, cuando se quedó afuera en la primera ronda). Quedó emparejada en la zona B con Canadá, Qatar y Suiza.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México.

Sudáfrica.

Corea del Sur.

República Checa.

Grupo B

Canadá.

Bosnia & Hezergovina.

Qatar.

Suiza.

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Grupo D

Estados Unidos.

Paraguay.

Australia.

Turquía

Grupo E

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Grupo F

Países Bajos.

Japón.

Suecia.

Túnez.

Grupo G

Bélgica.

Egipto.

Irán.

Nueva Zelanda.

Grupo H

España.

Cabo Verde.

Arabia Saudita.

Uruguay.

Grupo I

Francia.

Senegal.

FIFA 2 (Irak o Bolivia).

Bolivia). Noruega.

Grupo J

Argentina.

Argelia.

Austria.

Jordania.

Grupo K

Portugal.

FIFA 1 (República Democrática del Congo o Jamaica).

Uzbekistán.

Colombia.

Grupo L