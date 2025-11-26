Torneo Clausura: días y horarios de los cuartos de final y los clasificados a las copas internacionales

Si bien resta definirse uno de los cruces de los octavos de final que se jugará este miércoles entre Lanús y Tigre, la Liga Profesional dio a conocer los días y horarios de los cruces de la próxima instancia, que serán divididos entre sábado, domingo y lunes.

Boca recibirá a Argentinos en la Bombonera en el único partido que se jugará el domingo, mientras que Estudiantes visitará Santiago del Estero el sábado para medirse con Central Córdoba. El lunes se cerrarán los cuartos de final con los enfrentamientos entre Barracas y Gimnasia de la Plata y también el choque entre Racing y el ganador del partido que se disputará esta noche en el sur de conurbano entre el Granate, flamante campeón de la Copa Sudamericana, y el Matador de Victoria a partir de las 21.30.

Estudiantes de La Plata visitará a Central Córdoba en de Santiago del Estero en el primero de los duelos de cuartos de final Fotobaires

Los playoffs del Clausura se jugarán al mejor de un solo partido, con localía para el mejor ubicado. En caso de empates, se prevé un suplementario de 30 minutos, y de persistir la igualdad, habrá definición por penales.

Vale destacar que se conocen tres de los seis clasificados a la Copa Libertadores y están aquellos que sueñan con que se libere algún cupo. Lo mismo con los que disputarán y los que se ilusionan con estar en la Copa Sudamericana.

Así quedaron definidos los cruces, con días y horarios

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A)

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5B)

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B)

21.30 Racing (3A) – Lanús (2B) o Tigre (7A)

Por el momento, los clasificados a la próxima Copa Libertadores son seis clubes:

Platense (campeón del Torneo Apertura)

Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina)

Rosario Central (1° tabla anual)

Boca (2° tabla anual)

Argentinos Juniors (3° tabla anual)

Lanús (campeón de la Copa Sudamericana 2025)

El conjunto de La Paternal, por ahora, está disputando el repechaje, si es que no se libera un cupo para el pasaje directo para la Libertadores, con la eventual consagración de Boca.

Los que se aseguraron su lugar en la próxima Copa Sudamericana son:

River

Racing

Deportivo Riestra

San Lorenzo

Tigre

Barracas Central

Desde luego, la Academia o Tigre pueden avanzar a la Copa Libertadores en caso de conquistar el torneo Clausura. En el caso del Granate, jugará la Libertadores por ser campeón de la Copa Sudamericana y habilitó un cupo a la próxima Sudamericana para Barracas Central, que era el primero de los marginados. El que aguarda por otro cupo en la segunda competencia más importante a nivel continental es Independiente, que espera que el ganador del Clausura sea uno de los que se aseguró un lugar en las copas del 2026.

Tablas del Torneo Clausura