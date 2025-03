Tras el fracaso de Boca en la Copa Libertadores y el triunfo ante Rosario Central, Fernando Gago dejó un mensaje contundente

Fernando Gago tuvo en la cancha el respaldo que no tuvo en la semana y continuará, al menos una fecha más, al mando del plantel de Boca. El triunfo por 1-0 ante Central, con pasajes de buen fútbol ante el puntero de la Zona B, le valió una vida más al frente del equipo Xeneize y, pese a los rumores que circularon en la semana, y que dieron a Pintita fuera de Boca independientemente del resultado de este viernes, volverá a dirigir dentro de siete días ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Gago ya había anunciado en su conferencia de prensa del martes, posterior a la eliminación con Alianza Lima, que no barajaba la posibilidad de dar un paso al costado. Sin embargo, los insultos de los hinchas sobre el final y el cimbronazo interno que generó la derrota por penales con los peruanos habían dejado al DT al borde de una salida forzada. Si no ganaba, hicieron saber desde la dirigencia, tendría el boleto picado. Pero Boca hizo bien los deberes ante Central y sumó una victoria clave para seguir prendido en la punta.

Y su principal cambio estuvo en el discurso. Dejó de lado la importancia de “competir” (frase que se le recriminaba en Racing, también) y fue contundente hacia una nueva dirección: “Tenemos que ser campeones”.

Fernando Gago y una retirada bajo la lluvia LA NACION/Gonzalo M. Colini

También le negó importancia a los rumores sobre su despido. “Hay que cortar este tema. Hablo todos los días con (Marcelo) Delgado, (Raúl) Cascini y (Mauricio) Serna. También hablo seguido con el presidente (por Riquelme). Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento, de mi parte. Yo creo muchísimo en el trabajo. Creo que hay que seguir insistiendo y tenemos que ser campeones del torneo. Hay que seguir en esta forma de jugar. No sé de dónde salió (el rumor de su despido), yo tengo claro que nunca estuvo en duda mi continuidad”, explicó Gago, pese a que la dirigencia de Boca sí pensó seriamente en cesantearlo y hasta sondeó a algunos entrenadores por si Gago decidía renunciar a su puesto.

Otro punto que llamó la atención fue que Gago habló de la obligación de ser “campeón”, cuando en su etapa como DT de Racing se había pronunciado en contra de ese tipo de sentencias. Incluso el martes, luego de la eliminación de la Libertadores, había sido tibio también con respecto al golpe duro y lo que se venía. Lo cierto es que solo una sucesión de triunfos en el Apertura estirará su ciclo como técnico del Xeneize, mientras que un traspié en las próximas fechas podría dejarlo nuevamente con un pie fuera de Boca.

Cavani tuvo chances de gol ante Central, pero tampoco pudo convertir LA NACION/Gonzalo M. Colini

Gago también valoró el esfuerzo de los futbolistas y afirmó que “siempre dieron la cara” por él, pese a que los resultados en la Copa no fueron los esperados. “Los jugadores querían ganar, no por mí. No estuve en esa situación en que tenían que dar la cara por mí. Teníamos que ganar como equipo”, intentó desentenderse el DT.

Lo mejor de Boca ante Central

Los que sí le dieron la espalda fueron los hinchas de Boca, sobre todo en la previa y en el entretiempo del partido, cuando llovieron silbidos contra el DT desde los cuatro costados de la cancha. Aun así, Gago se mostró firme en su decisión de continuar y dijo entender la reacción del público tras el golpe con Alianza Lima.

“Al hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Fue increíble hoy cómo reaccionaron ante una derrota muy dura. Una derrota que nos dejó afuera de un objetivo nuestro, que teníamos previsto. Hoy acompañó, estuvo alentando, estuvo con los jugadores. ¿Se manifiesta? Sí, se manifiesta. Y es normal que se manifieste sobre la derrota que sufrimos porque a nosotros también nos dolió mucho. A partir de eso, creo que hoy lo de la gente fue fantástico. Desde el 96 estoy acá y cada vez que vengo a un partido lo disfruto, como alcanzapelotas, como hincha, como jugador. Es fantástico”, afirmó.

El festejo con Milton Giménez, autor del 1-0 de Boca ante Central LA NACION/Gonzalo M. Colini

Sin competencia internacional hasta mitad de año, cuando Boca participará del Mundial de Clubes de Estados Unidos, Gago tendrá varias semanas largas para intentar afianzar una idea e hilvanar una serie de triunfos (ya lleva cuatro en fila por el torneo) que lo mantengan a tiro en la pelea por el campeonato. Desde el Consejo de Fútbol fueron claros con respecto a su futuro: para seguir, el equipo no solo deberá ganar sino también mejorar en su rendimiento. Y Boca, en ese sentido, dio un pequeño paso al frente con una convincente victoria sobre Central.

Gago salió airoso del partido con el Canalla y tendrá al menos una chance más para intentar seguir revirtiendo la historia.

