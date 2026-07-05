(AFP).- Tras el indulto al delantero estadounidense Folarin Balogun, a quien la FIFA le perdonó una tarjeta roja y podrá jugar por los octavos de final del Mundial contra Bélgica, ahora fue la Federación Francesa de Fútbol (FFF) la que solicitó al organismo que lidera Gianni Infantino la anulación de la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise durante la victoria del combinado galo ante Paraguay el sábado.

En el tiempo añadido de aquel encuentro, el volante francés de 24 años fue amonestado por el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev tras un altercado con el paraguayo Matías Galarza, aunque las imágenes demuestran que Olise no golpeó a su rival.

Tras el indulto a Balogun, Francia le pidió a la FIFA que anule la amarilla que le sacaron a Olise contra Paraguay. MAURO PIMENTEL - AFP

El jugador de Bayern Munich colocó su dedo delante de sus labios y, tras un forcejeo con su colega sudamericano, el centrocampista paraguayo se fue al suelo como si hubiera recibido un golpe del francés, lo que llevó al árbitro a mostrar la amarilla.

Si Olise recibiese una nueva amonestación en cuartos de final ante Marruecos el jueves en Foxborough, se perdería por suspensión una eventual semifinal, por lo que la FFF solicitó el indulto para el jugador, según informó a la agencia AFP, este domingo, una fuente próxima.

Bradley Barcola y Manu Koné, también amonestados ante Paraguay, se exponen a la misma sanción en caso de nueva amarilla ante los Leones del Atlas.

El escándalo tomó forma en las últimas horas de este domingo, incluso previo a que comenzaran a jugar Brasil y Noruega su partido por los octavos de final. Un llamado que habría provenido directamente desde la Casa Blanca a Infantino habría sido el motivo principal por el cual la FIFA, si bien determinó que la infracción de Balogun era para ser sancionada con tarjeta roja, consideró dejar en stand by la suspensión del jugador al hacer lugar al artículo 27 del Código Disciplinario de la institución.

La FIFA levantó la sanción al goleador de EE.UU. un día antes de jugar

“De conformidad ​con ese artículo, la ejecución de la suspensión de partidos queda suspendida durante un período de prueba de un año”, indicó la FIFA en un comunicado, por lo que el delantero podrá estar presente este lunes en el encuentro contra Bélgica.

“Si Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por la nueva infracción”, se agregó. Como era de esperar, la decisión fue bien recibida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.