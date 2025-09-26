Tres futbolistas argentinos fueron suspendidos por un año por la FIFA tras disputar un partido oficial para Malasia

La FIFA suspendió este viernes por un año a siete futbolistas y a la Federación de Fútbol de Malasia por falsificación de documento para permitir que los jugadores disputaran un partido oficial contra Vietnam. Entre los deportistas hay tres argentinos: el delantero Imanol Machuca, de Vélez; el defensor central Facundo Garcés, ex de Colón de Santa Fe y actual de Alavés, de España; y el delantero Rodrigo Holgado, de América de Cali (Colombia). Los otros cuatro castigados son el brasileño Joao Vitor Figueiredo, los españoles Gabriel Felipe Arrocha y Jon Irazábal y el neerlandés Héctor Hevel.

“La Federación de Malasia había enviado a la FIFA consultas sobre los criterios de convocatoria y, en este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados“, expresó la FIFA en un comunicado. Y continuó: “El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC, Arabia Saudita 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de los futbolistas”.

Los argentinos Imanol Machuca y Rodrigo Holgado, tras el partido en el que Malasia le ganó a Vietnam, y por el que fueron suspendidos por un año por la FIFA NSTP

Además de suspenderlos de toda actividad por doce meses, cada uno tendrá que pagar unos 2.000 francos suizos (unos 2.500 dólares), mientras que la Federación de Malasia deberá abonar 350.000 francos suizos (unos 438 mil dólares) por incumplir con los reglamentos. Los futbolistas pueden solicitar los fundamentos de la resolución y apelar ante la FIFA.

Malasia se impuso 4-0 en el partido ante Vietnam, disputado en Kuala Lumpur y dos de los sancionados (el argentino Holgado y el brasileño Figueiredo) anotaron un gol cada uno. Fue la segunda victoria consecutiva del equipo malayo, que también tuvo a Garcés como titular. Machuca, por su parte, ingresó en el lugar de Holgado.

Imanol Machuca, de Vélez, traba con Santiago Sosa, de Racing, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

La convocatoria de los tres argentinos se explica -o se explicaba, al menos- por motivos familiares. “Viene por mi abuela, que ya venía hablando desde antes. Fue una experiencia única. Este año, que volví a jugar, se volvió a hablar del tema. Fue bárbaro. Allá en Malasia hay mucho fanatismo”, contó Machuca en una entrevista con el programa partidario Sábado Vélez. El extremo, que está a préstamo de Fortaleza (Brasil), también le dejó un saludo a todo el pueblo malayo: “Quiero mandarles un abrazo grande y vamos por todo. Se vienen partidos importantes y gracias por el apoyo de siempre”.

La sanción de Machuca es un gran dolor de cabeza para Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez. El extremo formado en Unión de Santa Fe suele ser titular para el Mellizo. Y, de hecho, se trata de una de las armas predilectas de ataque del Fortín. Su hoja de servicios dice que se puso la camiseta con la V azulada en 23 oportunidades, convirtió un gol y dio una asistencia. Fue amonestado dos veces y lleva 1.298 minutos en todas las competencias.

