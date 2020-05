El inglés Kieran Trippier está en la mira por presuntas apuestas en su pase de Tottenham a Atlético de Madrid Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 18:25

El futbolista inglés Kieran Trippier podría ser inhabilitado por haber violado la normativa sobre apuestas de la federación inglesa de fútbol (FA). El lateral de Atlético de Madrid es acusado de haber quebrantado esa regla en julio de 2019, cuando fue traspasado de Tottenham a su actual club. El jugador, de 29 años, tiene hasta el 18 de este mes para presentar un recurso ante ese cargo.

"Kieran Trippier ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas de apuestas de la FA", afirmó un comunicado replicado en medios españoles, refiriéndose a las normas que prohiben a los futbolistas apostar sobre resultados deportivos.

Trippier, que en la selección inglesa llegó a las semifinales del Mundial Rusia 2018 y alcanzó la final de la Champions League en Tottenham la pasada temporada, hizo público un comunicado para manifestar su compromiso de colaborar con la investigación de la federación. "En ningún momento he realizado apuestas relacionadas con el fútbol ni recibido ningún beneficio financiero de otras apuestas", declaró.

Trippier, una pieza importante en el equipo dirigido por Diego Simeone. Fuente: AFP

Una fuente de Atlético de Madrid, en tanto, aseguró que el jugador informó del tema al club y que "está tranquilo porque no ha hecho nada malo". En caso contrario a lo que sostiene, Trippier podría ser castigado con una larga suspensión.

En marzo pasado, el ex delantero de Liverpool Daniel Sturridge fue castigado con cuatro meses de exclusión mundial de toda actividad relacionada con el fútbol y 171.000 euros de multa por un hecho similar. En ese caso, por haberle dicho a su hermano que apostara por su traspaso a Sevilla en enero de 2018, aunque finalmente esa transferencia no se produjo y el jugador terminó cedido a West Bromwich Albion. No obstante, se demostró que había facilitado información a su hermano y otros conocidos para que apostaran. La acusación a Trippier estaría relacionada con su pase a Atlético.