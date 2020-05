Manolo el del Bombo sigue a España desde 1979 y ha visto diez mundiales, siete Eurocopa y casi 400 partidos del seleccionado; en su pueblo natal inauguró un polideportivo con su ap Fuente: AFP

Madrid, España.- Los hinchas han alentado a la selección roja al ritmo de su bombo durante cuatro décadas, pero la crisis del coronavirus ha golpeado al famoso "Manolo el del Bombo", que piensa en vender uno de sus famosos instrumentos. "Esta época ha sido fatal para mí, como para todos los españoles", relata emocionado Manuel Cáceres Artesero, de 71 años, a quien la cuarentena por la pandemia de coronavirus ha empujado a cerrar su emblemático bar valenciano.

"Había comprado género porque venían las Fallas [las grandes fiestas valencianas de marzo] y partidos de Liga, pero luego, los partidos no se juegan, las Fallas tampoco se celebran con lo del virus y todo se ha complicado. He decidido dejarlo porque se me han juntado muchos pagos", explica el simpatizante icónico de La Furia Española, al estilo del famoso Tula en el caso argentino.

Sin su bar, que no va a reabrir, Manolo prefiere jubilarse, pero dado que su pensión no llega a ser de 1000 euros ha pensado en vender uno de sus emblemáticos bombos, con los que ha animado a la Roja desde 1979. "Han querido comprarme el bombo muchas veces, pero yo no lo vendía por nada del mundo. Igual, ahora tengo que venderlo...", afirma. "Tengo una página mía y la gente pone dinero, y me dice que no lo venda, pero no sé. De momento voy a aguantar", duda.

Manolo habla con cariño especialmente de cuatro bombos. Son los que hizo sonar en las Eurocopa Austria-Suiza 2008 y Polonia-Ucrania 2012 y en el Mundial Sudáfrica 2010, ganados por la Roja, así como uno que le fue hurado cuando acudió a un partido amistoso contra Colombia en Murcia (sureste de España). "Lo robaron. Luego la prensa de todo el mundo lo dijo. Lo encontraron en Madrid unos militares de la Armada, que lo llevaron al cuartel y llamaron a la policía", recuerda.

Manolo y su bombo se han convertido en una estampa inseparable de la Roja, que allá donde juega, va acompañada por este fornido hincha para levantar a la afición. "Con la selección española empecé en 1979, cuando vivía en Huesca y jugó España en Chipre", alude a un partido de la clasificación para la Eurocopa. Nacido en San Carlos del Valle, Castilla-La Mancha, donde el año pasado inauguró el pabellón deportivo Manolo el del Bombo, el "número 12" del equipo nacional se crió en Huesca, donde el bombo es central en festividades como la Semana Santa.

Armado de ese instrumento, txapela (boina) y su camiseta del conjunto nacional, Manolo se hizo famoso en 1982. "En el Mundial hice 15.000 kilómetros en autostop [hacer dedo], porque la gente me paraba. Un día me cogió una ambulancia, para llevarme de Alicante a Valencia", comenta. En ese destino encontró trabajo pronto y se afincó.

Desde entonces, para Manolo el del Bombo han sido "40 años de mundiales, siete Eurocopa, casi 400 partidos con la selección española. Representar al país, que es España, por todo el mundo...". Y, mal que le pese al coronavirus, piensa seguir por un buen tiempo. "Llevo diez mundiales, y como llevo el 12 en la camiseta, me gustaría hacer doce", plantea.

A los 71 años, no se deja doblegar por la pandemia sanitaria ni por la dificultad económica. "Con España a todos los sitios", asegura Manuel, con intención de estar en la próxima Eurocopa, aplazada al año que viene. "Siento mucho no haber podido ir este año, pero voy a ir el que viene", asegura, ya con la vista también en el Mundial Qatar 2022. Con algún instrumento histórico menos o no, pero Manolo el del Bombo no faltará si la salud lo acompaña.

