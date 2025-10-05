LA NACION

TV y streaming del domingo: Colapinto, Boca, Rosario vs. River, Independiente y Cerúndolo en China

Fórmula 1, TC, torneo Clausura, fútbol exterior, tenis y básquetbol conforman la propuesta deportiva del día en televisión e internet

Franco Colapinto partirá 16º en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
Franco Colapinto partirá 16º en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Vincent Thian - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 5 de octubre de 2025.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 9 El Gran Premio de Singapur. La carrera. Disney+

Turismo Carretera

  • 10 La segunda fecha de la Copa de Oro, en San Nicolás. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 Godoy Cruz vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.30 Estudiantes vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 16.45 Talleres vs. Belgrano. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 19 Boca vs. Newell’s. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Rosario Central vs. River. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Rosario Central recibirá a River Plate en el encuentro más atractivo del día en el torneo Clausura.
Rosario Central recibirá a River Plate en el encuentro más atractivo del día en el torneo Clausura. Gonzalo Colini - LA NACION

Premier League

  • 10 Aston Villa vs. Burnley. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
  • 10 Everton vs. Crystal Palace. Disney+
  • 10 Newcastle vs. Nottingham Forest. Disney+
  • 10 Wolverhampton vs. Brighton. Disney+
  • 12.30 Brentford vs. Manchester City. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)

Liga de España

  • 9 Alavés vs. Elche. Dsports (610/1610 HD)
  • 11.15 Sevilla vs. Barcelona. Dsports (610/1610 HD)
  • 13.30 Espanyol vs. Betis. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 13.30 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. Dsports (610/1610 HD)
  • 16 Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid. Dsports (610/1610 HD)

Serie A

  • 7.30 Udinese vs. Cagliari. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 10 Fiorentina vs. Roma. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 10 Bologna vs. Pisa. Disney+
  • 13 Napoli vs. Genoa. Disney+
  • 15.45 Juventus vs. Milan. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Juventus vs. Milán, clásico del fútbol italiano, concentrará la atención en la jornada de Serie A.
Juventus vs. Milán, clásico del fútbol italiano, concentrará la atención en la jornada de Serie A. Prensa Juventus

Ligue 1

  • 10 Lyon vs. Toulouse. Disney+
  • 12 Strasbourg vs. Angers. Disney+
  • 12 Le Havre vs. Rennes. Disney+
  • 12 Monaco vs. Niza. Disney+
  • 15.45 Lille vs. PSG. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

Mundial Sub 20

  • 17 Nueva Caledonia vs. Francia. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 17 Sudáfrica vs. Estados Unidos. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 20 Arabia Saudita vs. Noruega. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 20 Nigeria vs. Colombia. Dsports 2 (612/1612 HD)

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 7.30 La segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Francisco Cerúndolo se enfrentará con el belga Zizou Bergs en la segunda etapa del Masters 1000 de Shanghái.
Francisco Cerúndolo se enfrentará con el belga Zizou Bergs en la segunda etapa del Masters 1000 de Shanghái. atptour.com

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7.30 Real Madrid vs. Gran Canaria. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)

Liga Sudamericana

  • 19.10 Olimpia vs. Baurú. Dsports 2 (612/1612 HD)
  • 21.40 Oberá vs. Jorge Guzmán. Dsports 2 (612/1612 HD)

NBA

  • 21.30 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, partido de pretemporada. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
LeBron James y Stephen Curry, estrellas de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, que se enfrentarán este domingo en un amistoso de pretemporada de NBA.
LeBron James y Stephen Curry, estrellas de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, que se enfrentarán este domingo en un amistoso de pretemporada de NBA.
