TV y streaming del domingo: Colapinto, Boca, Rosario vs. River, Independiente y Cerúndolo en China
Fórmula 1, TC, torneo Clausura, fútbol exterior, tenis y básquetbol conforman la propuesta deportiva del día en televisión e internet
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 5 de octubre de 2025.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 9 El Gran Premio de Singapur. La carrera. Disney+
Turismo Carretera
- 10 La segunda fecha de la Copa de Oro, en San Nicolás. TV Pública (CV 11, DTV 1121 HD)
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 Godoy Cruz vs. Independiente. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 16.30 Estudiantes vs. Barracas Central. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 16.45 Talleres vs. Belgrano. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 19 Boca vs. Newell’s. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Rosario Central vs. River. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Premier League
- 10 Aston Villa vs. Burnley. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
- 10 Everton vs. Crystal Palace. Disney+
- 10 Newcastle vs. Nottingham Forest. Disney+
- 10 Wolverhampton vs. Brighton. Disney+
- 12.30 Brentford vs. Manchester City. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Liga de España
- 9 Alavés vs. Elche. Dsports (610/1610 HD)
- 11.15 Sevilla vs. Barcelona. Dsports (610/1610 HD)
- 13.30 Espanyol vs. Betis. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 13.30 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano. Dsports (610/1610 HD)
- 16 Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid. Dsports (610/1610 HD)
Serie A
- 7.30 Udinese vs. Cagliari. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 10 Fiorentina vs. Roma. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 10 Bologna vs. Pisa. Disney+
- 13 Napoli vs. Genoa. Disney+
- 15.45 Juventus vs. Milan. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD)
Ligue 1
- 10 Lyon vs. Toulouse. Disney+
- 12 Strasbourg vs. Angers. Disney+
- 12 Le Havre vs. Rennes. Disney+
- 12 Monaco vs. Niza. Disney+
- 15.45 Lille vs. PSG. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
Mundial Sub 20
- 17 Nueva Caledonia vs. Francia. Dsports+ (613/1613 HD)
- 17 Sudáfrica vs. Estados Unidos. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 20 Arabia Saudita vs. Noruega. Dsports+ (613/1613 HD)
- 20 Nigeria vs. Colombia. Dsports 2 (612/1612 HD)
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 7.30 La segunda rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7.30 Real Madrid vs. Gran Canaria. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD, DTV 1608 HD)
Liga Sudamericana
- 19.10 Olimpia vs. Baurú. Dsports 2 (612/1612 HD)
- 21.40 Oberá vs. Jorge Guzmán. Dsports 2 (612/1612 HD)
NBA
- 21.30 Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors, partido de pretemporada. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
