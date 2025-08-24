LA NACION

TV y streaming del domingo: juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis y fútbol de Europa

Fútbol local y exterior, golf, básquetbol, automovilismo, tenis, ciclismo y motociclismo en el menú deportivo de la jornada

Zeballos celebra su gol ante Independiente Rivadavia, el domingo pasado: Boca enfrenta a Banfield
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 24 de agosto de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14 Unión vs. Huracán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 16.15 Argentinos vs. Racing. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
  • 18.15 Boca vs. Banfield. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Racing visitará a Argentinos Juniors, sin Gustavo Costas en el banco, suspendido por cuatro fechas.
Premier League

  • 10 Crystal Palace vs. Nottingham Forest. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 10 Everton vs. Brighton. Disney+
  • 12.30 Fulham vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

Serie A

  • 13.30 Como vs. Lazio. Disney+
  • 13.30 Cagliari vs. Fiorentina. Disney+
  • 15.30 Atalanta vs. Pisa. Disney+
  • 15.30 Juventus vs. Parma. Disney+

Liga de España

  • 12 Osasuna vs. Valencia. Dsports (610/1610 HD)
  • 14.30 Villarreal vs. Girona. Dsports (610/1610 HD)
  • 14.30 Real Sociedad vs. Espanyol. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 16.30 Oviedo vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Franco Mastantuono, luego de su debut, busca sumar nuevamente minutos con el Real Madrid.
Ligue 1

  • 10 Lorient vs. Rennes. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 12 Strasbourg vs. Nantes. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 12 Le Havre vs. Lens. Disney+
  • 12 Toulouse vs. Brest. Disney+
  • 15.30 Lille vs. Monaco. Disney+

Bundesliga

  • 10.15 Mainz 05 vs. FC Koln. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
  • 12.20 Borussia Monchengladbach vs. Hamburgo. Disney+

Eredivisie

  • 11.30 Ajax vs. Heracles Almelo. Disney+

TENIS

Carlos Alcaraz durante un partidos de dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos, el martes 19 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
US Open

  • 12.30 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

BÁSQUETBOL

Americup

  • 16.10 Argentina vs. Dominica. Dsports2 (612/1612 HD) y
  • 18.40 Bahamas vs. Brasil. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 21.40 Colombia vs. Nicaragua. Dsports2 (612/1612 HD)
  • 23.55 Uruguay vs. Estados Unidos. Dsports2 (612/1612 HD)
Venció a Nicaragua en su debut 94-70 y busca continuar en el sendero de la victoria.
MOTOCICLISMO

Moto GP

  • 6 l Gran Premio de Hungría. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

CICLISMO

  • 8.30 La Vuelta España. Etapa 2. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

AUTOMOVILISMO

  • 10 Turismo Carretera. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)
El turismo carretera disputa la décima fecha del campeonato en Buenos Aires.
GOLF

  • 13 Tour Championship. La última vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)  
