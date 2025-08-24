TV y streaming del domingo: juegan Boca y Racing, comienza el US Open de tenis y fútbol de Europa
Fútbol local y exterior, golf, básquetbol, automovilismo, tenis, ciclismo y motociclismo en el menú deportivo de la jornada
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 24 de agosto de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14 Unión vs. Huracán. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 16.15 Argentinos vs. Racing. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)
- 18.15 Boca vs. Banfield. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)
Premier League
- 10 Crystal Palace vs. Nottingham Forest. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 10 Everton vs. Brighton. Disney+
- 12.30 Fulham vs. Manchester United. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Serie A
- 13.30 Como vs. Lazio. Disney+
- 13.30 Cagliari vs. Fiorentina. Disney+
- 15.30 Atalanta vs. Pisa. Disney+
- 15.30 Juventus vs. Parma. Disney+
Liga de España
- 12 Osasuna vs. Valencia. Dsports (610/1610 HD)
- 14.30 Villarreal vs. Girona. Dsports (610/1610 HD)
- 14.30 Real Sociedad vs. Espanyol. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 16.30 Oviedo vs. Real Madrid. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
Ligue 1
- 10 Lorient vs. Rennes. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 12 Strasbourg vs. Nantes. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 12 Le Havre vs. Lens. Disney+
- 12 Toulouse vs. Brest. Disney+
- 15.30 Lille vs. Monaco. Disney+
Bundesliga
- 10.15 Mainz 05 vs. FC Koln. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
- 12.20 Borussia Monchengladbach vs. Hamburgo. Disney+
Eredivisie
- 11.30 Ajax vs. Heracles Almelo. Disney+
TENIS
US Open
- 12.30 La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
BÁSQUETBOL
Americup
- 16.10 Argentina vs. Dominica. Dsports2 (612/1612 HD) y
- 18.40 Bahamas vs. Brasil. Dsports2 (612/1612 HD)
- 21.40 Colombia vs. Nicaragua. Dsports2 (612/1612 HD)
- 23.55 Uruguay vs. Estados Unidos. Dsports2 (612/1612 HD)
MOTOCICLISMO
Moto GP
- 6 l Gran Premio de Hungría. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)
CICLISMO
- 8.30 La Vuelta España. Etapa 2. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
AUTOMOVILISMO
- 10 Turismo Carretera. TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)
GOLF
- 13 Tour Championship. La última vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
