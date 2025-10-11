LA NACION

TV y streaming del domingo: River, Independiente, Mundial Sub 20 y la final de tenis de Shanghái

El torneo Clausura, definiciones en la Primera Nacional y básquetbol, entre la oferta deportiva del día en televisión e internet

Sarmiento, que trata de zafar del descenso, visitará a River, que necesita recuperarse en el torneo Clausura.
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 12 de octubre de 2025.

FÚTBOL

Torneo Clausura

  • 14.30 Aldosivi vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 16.45 Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
  • 16.45 Instituto vs. Atlético Tucumán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 19.15 River Plate vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
  • 21.15 Independiente vs. Lanús. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Independiente se medirá con Lanús por la fecha 12 del Clausura, con urgencia por recuperarse.
Eliminatoria europea

  • 10 San Marino vs. Chipre. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
  • 13 Escocia vs. Bielorrusia. Disney+
  • 13 Países Bajos vs. Finlandia. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
  • 13 Islas Feroe vs. Chequia. Disney+
  • 15.45 Dinamarca vs. Grecia. Disney+
  • 15.45 Rumania vs. Austria. Disney+
  • 15.45 Lituania vs Polonia. Disney+
  • 15.30 Croacia vs. Gibraltar. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)

Mundial Sub 20

  • 17 Estados Unidos vs. Marruecos, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
  • 20 Noruega vs. Francia, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)

Primera Nacional

  • 15 Gimnasia (Jujuy) vs. San Miguel, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 17 Estudiantes (Caseros) vs. Maipú, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 19 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Patronato, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
  • 21 Morón vs San Martín (Tucumán), por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)

TENIS

Masters 1000 de Shanghái

  • 5.30 Arthur Rinderknech (Francia) vs. Valentin Vacherot (Mónaco), la final. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
Valentin Vacherot está por recibir un abrazo de Arthur Rinderknech; el monegasco y el francés, primos, se enfrentarán en el desenlace del Masters 1000 de Shanghái.
BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7.30 Barcelona vs. Lleida. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)

NBA

  • 8 Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns, partido de pretemporada. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
  • 22.30 Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers, amistoso de pretemporada. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+ 
