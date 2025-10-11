TV y streaming del domingo: River, Independiente, Mundial Sub 20 y la final de tenis de Shanghái
El torneo Clausura, definiciones en la Primera Nacional y básquetbol, entre la oferta deportiva del día en televisión e internet
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 12 de octubre de 2025.
FÚTBOL
Torneo Clausura
- 14.30 Aldosivi vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 16.45 Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
- 16.45 Instituto vs. Atlético Tucumán. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 19.15 River Plate vs. Sarmiento. TNT Sports (CV 124 HD, DTV 603/1603 HD, TC 112/1018 HD, SC 423/140 HD)
- 21.15 Independiente vs. Lanús. ESPN Premium (CV 123 HD, DTV 604/1604 HD, TC 111/1017 HD, SC 102/130 HD)
Eliminatoria europea
- 10 San Marino vs. Chipre. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD)
- 13 Escocia vs. Bielorrusia. Disney+
- 13 Países Bajos vs. Finlandia. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD) y Disney+
- 13 Islas Feroe vs. Chequia. Disney+
- 15.45 Dinamarca vs. Grecia. Disney+
- 15.45 Rumania vs. Austria. Disney+
- 15.45 Lituania vs Polonia. Disney+
- 15.30 Croacia vs. Gibraltar. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
Mundial Sub 20
- 17 Estados Unidos vs. Marruecos, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
- 20 Noruega vs. Francia, cuarto de final. Dsports (610/1610 HD)
Primera Nacional
- 15 Gimnasia (Jujuy) vs. San Miguel, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 17 Estudiantes (Caseros) vs. Maipú, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 19 Estudiantes (Río Cuarto) vs. Patronato, por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
- 21 Morón vs San Martín (Tucumán), por el Reducido por el segundo ascenso. TyC Sports (CV 22/101 HD, DTV 1629 HD)
TENIS
Masters 1000 de Shanghái
- 5.30 Arthur Rinderknech (Francia) vs. Valentin Vacherot (Mónaco), la final. ESPN (CV 24/103 HD, DTV 1621 HD) y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7.30 Barcelona vs. Lleida. Fox Sports (CV 25/106 HD, DTV 1605 HD)
NBA
- 8 Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns, partido de pretemporada. ESPN 2 (CV 23/102 HD, DTV 1622 HD)
- 22.30 Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers, amistoso de pretemporada. ESPN 3 (CV 104 HD, DTV 1623 HD) y Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming. Argentina vs. México en el Mundial Sub 20, Racing y más fútbol local y España e Italia en la eliminatoria europea
TV y streaming del viernes. Argentina-Venezuela, San Lorenzo, Francia y Alemania en la eliminatoria, tenis y Abierto de Tortugas
La TV del jueves. El Mundial Sub 20, las eliminatorias de Europa y Djokovic en los cuartos de final en Shanghai
Más leídas de Fútbol
- 1
Cómo sigue Boca, entre el adiós a Miguel Russo y la exigencia de mirar hacia adelante
- 2
Argentina consiguió un triunfo experimental sobre Venezuela: Scaloni probó jugadores para el Mundial
- 3
Carlos “Puma” Morete: el implacable goleador y campeón con tres grandes que ahora prefiere mirar F1: “No me llama el fútbol”
- 4
Paraguay estuvo al frente dos veces, pero dos errores de su arquero le costaron el empate ante Japón