Ucrania vs. Francia, por las eliminatorias europeas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Ucrania y Francia se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo D de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos debutan en el certamen clasificatorio con la intención de disputar la próxima Copa del Mundo. El encuentro está programado para las 15.45 (horario argentino) en el estadio Municipal de Breslavia, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El seleccionado amarillo y azul quiere volver a un certamen ecuménico luego de cuatro ediciones en las que no logró clasificarse: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. La única vez que jugó un Mundial fue en Alemania 2006, donde alcanzó los cuartos de final. El equipo galo, por su parte, fue finalista en las últimas dos ediciones: campeón en Rusia 2018 (también levantó el trofeo cuando hizo de local en 1998) y subcampeón en Qatar 2022.

La última vez que ambas selecciones se vieron las caras fue el 4 de septiembre de 2021. En aquella oportunidad, en Kiev, empataron 1 a 1 por los goles de Mikola Shaparenko -U- y Anthony Martial -F-. El equipo ucraniano no le gana al francés desde hace casi 12 años. El último triunfo fue el 15 de noviembre de 2013, por la ida de uno de los repechajes de la UEFA para Brasil 2014: 2 a 0 como local con goles de Roman Zozulia y Andriy Yarmolenko.

Ucrania vs. Francia: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo D de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

Día : Viernes 5 de septiembre.

: Viernes 5 de septiembre. Hora : 15.45 (horario argentino).

: 15.45 (horario argentino). Estadio : Municipal de Breslavia.

: Municipal de Breslavia. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Ucrania vs. Francia: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 15.45 (hora argentina) en Breslavia, Polonia, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.40 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Ucrania. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.90.