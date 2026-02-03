Un árbitro de AFA murió en un accidente de tránsito en Santa Cruz

Emanuel Leguizamón, árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), murió este lunes tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz, cuando regresaba junto a la cuaterna arbitral desde Río Gallegos hacia Santa Rosa, La Pampa. En el mismo vehículo viajaban el árbitro principal Cristian Rubiano y los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, quienes resultaron gravemente heridos y continúan internados bajo observación médica.

El hecho se produjo alrededor de las 11, a unos 40 kilómetros de Caleta Olivia, según informó el medio patagónico Mejor Informado. Tras el impacto, personal policial y sanitario acudió al lugar y trasladó de urgencia a los ocupantes al hospital local, donde tres de ellos quedaron internados.

Tras conocerse la noticia, la Liga Profesional de Fútbol informó a través de su cuenta oficial en X que en los partidos de este lunes y martes se realizará un minuto de silencio en homenaje al árbitro fallecido y expresó sus condolencias a familiares y allegados.

La cuaterna había dirigido el domingo en Río Gallegos la primera final del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 entre el Atlético Boxing Club y La Amistad de Cipolletti. Luego de cumplir con esa designación, emprendieron el regreso hacia su ciudad de origen.

Leguizamón se desempeñó en ese encuentro como cuarto árbitro. Su incorporación reciente al plantel profesional de la AFA le permitía actuar en las categorías del fútbol nacional. Se formó en la Liga Cultural de Fútbol de Santa Rosa y desarrollaba su carrera con un perfil vinculado a la vocación por el arbitraje y a una experiencia previa como jugador.

Además de su actividad en las canchas, trabajaba en el rubro inmobiliario. Había dirigido la final del Torneo Provincial pampeano entre Alvear FBC y All Boys de Santa Rosa y participó como juez en distintos partidos del actual Regional Amateur, según consignó Mejor Informado en su cobertura del accidente.