Más allá del buen regreso ante Mallorca (4-0), en las Baleares, tras tres meses de pausa obligada por el coronavirus, Barcelona mostró rápidamente signos de desgaste y está a un paso de perder la Liga de España en manos de Real Madrid producto de ese mal estado físico. Después de Mallorca, hubo triunfo ante Leganés y una racha de tres empates en cuatro partidos (igualó con Sevilla, Celta y Atlético de Madrid, y solo logró doblegar a Athletic Bilbao).Ya perdido el tren de la Liga, los partidos se cuentan por triunfos en sus últimas tres presentaciones, pero el buen ritmo del conjunto merengue lo hace casi inalcanzable. "Todas las imágenes tienen un denominador común y es que Barcelona llegó a la final de la Liga agotado", señalaron en otro de los buenos informes del programa español "El día después", en Movistar+. En el video se puede apreciar como Lionel Messi y sus compañeros muestran signos de desgaste y de un agotamiento físico y mental.

"Según la ciencia, cuando uno está agotado también tiene dificultad para realizar acciones que antes no eran un problema. Un grito de frustración, lo crean o no, también tiene relación con el agotamiento y un estado de nervios, de cansancio, conduce a perder las formas por temas de no tanta importancia", relatan en el informe, mientras aparecen imágenes de un Luis Suárez incómodo. Además, dan un dato que es acompañado por las caras de cansancio de Gerard Piqué y Messi: nunca salen del equipo y jugaron todos los minutos tras la reanudación. Es más: de los últimos 40 partidos de la temporada, Leo disputó todos los minutos en 39.