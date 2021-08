Un exbasquetbolista argentino atacó a Gerard Piqué, enojado por la salida de Lionel Messi de Barcelona

Ya pasaron varios días de la salida de Lionel Messi de Barcelona y hasta varias jornadas del rosarino como jugador de PSG. Sin embargo, las heridas por ese final con el equipo catalán está claro que no cerrarán con facilidad y es probable que no sanen jamás. Los fanáticos y referentes del club azulgrana siguen molestos por no tener más al argentino y en las últimas horas, el exbasquetbolista argentino, Juan Domingo Lagarto de la Cruz no se guardó nada a la hora de opinar sobre este tema y le apuntó a un referente culé.

De la Cruz, nació en Pasteur, en la provincia de Buenos Aires, pero a los 21 años se nacionalizó español. Jugó 13 temporadas en Barcelona y fue el primer basquetbolista argentino medallista olímpico, pero con la camiseta de España, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Es un hombre con una fuerte identificación con Barcelona y por eso sus palabras generaron revuelo en España: “ Que cojones tienen!! Ahora todos besan el escudo!! Y el sueldo?? Ahora están pensando en bajarlo!!! A buenas horas!!! ”, posteó en su cuenta de Twitter.

Que cojones tienen !! Ahora todos besan el escudo !! Y el sueldo ?? Ahora están pensando en bajarlo !!! — juan de la cruz (@lagartodelacruz) August 16, 2021

Si bien no se refirió a nadie en particular quedó en claro que el mensaje de De la Cruz estaba direccionado a Gerard Piqué, que el último fin de semana, tras marcar el primer gol de la victoria de Barcelona por 4-2 sobre Real Sociedad, festejó con un beso sobre el escudo del club catalán.

Juan Domingo Lagarto de la Cruz muy molesto por la salida de Lionel Messi de Barcelona, atacó a Gerard Piqué /@lagartodelacruz

De la Cruz, de 68 años, que vive en Palma de Mallorca, con Barcelona ganó 3 Ligas ACB y 7 Copas del Rey, además de 2 Recopas de Europa. No se guardó nada y en las redes sociales dio otro paso más en su fastidio: “ Nadie se rebaja una mierda!! Lo difieren, que no se tiren faroles besando el escudo, el único que tiene pleno derecho a besar el escudo es el socio que paga!!! ”.

Nadie se rebaja una mierda !! Lo difieren , que no se tiren faroles besando el escudo, el único que tiene pleno derecho a besar el escudo es el socio que paga !!! — juan de la cruz (@lagartodelacruz) August 16, 2021

En días anteriores también dejó claro en sus publicaciones que su apoyo a Messi es total y que su enojo está enfocado en los que no ayudaron para que el argentino continúe en el club: “Ya abono a la liga Francesa!!!”, “VAMOOOOSSS LEO CARAJO!!! esa camiseta la compro fijo!!!” y “Ir tomando nota, la cuenta de Twiter del PSG , pasa de 20 millones a 42!!! Efecto Messi!! Y la venta de ese número 30 en camisetas será otro récord!!! ”.

LA NACION