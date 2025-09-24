Un futbolista condenado por matar a un ciclista fue incluido en el plantel de un equipo inglés y podría regresar a las canchas

En Inglaterra sucedió un caso singular: Lucas Akins, un delantero de 36 años que tiene nacionalidad de Granada, fue incluido en la lista oficial de jugadores de Mansfield Town para la temporada 2025-2026, a pesar de que aún está cumpliendo una condena en prisión por haber causado la muerte de un ciclista. El club inglés, que milita en la League One (tercera categoría), lo mantiene bajo contrato y disponible para seleccionarlo, a la espera de su posible reincorporación una vez que recupere la libertad.

Aunque ya no forma parte de los entrenamientos ni asoma por los estadios, sigue siendo parte del club, al menos, en las planillas oficiales. El 4 de abril de este año, Akins fue sentenciado a 14 meses de cárcel tras admitir su culpabilidad por “conducción descuidada o inconsiderada” en un accidente ocurrido en marzo de 2022, que provocó la muerte de Adrian Daniel, de 33 años. Según detalló BBC Sport, el futbolista podría quedar en libertad condicional antes de fin de año, lo que le permitiría volver a vestir la camiseta del club antes de Navidad, una posibilidad que abre interrogantes deportivos, éticos y judiciales.

Así figura en la página oficial del club, inscripto como el número 7 del equipo

El hecho sucedió mientras Akins conducía su Mercedes G350 cerca de Huddersfield, en Inglaterra, junto a su hija de siete años, a quien llevaba a una clase de piano. Al incorporarse a una ruta, embistió al ciclista, que falleció diez días después por las heridas sufridas. En el juicio, la familia de la víctima cuestionó al jugador por no haber asumido antes su responsabilidad. Su esposa, Savanna Daniel, expresó que la muerte de su esposo fue “como un infierno del que no puedo despertar”, aunque aclaró que no deseaba que Akins fuera a prisión.

Pese a haber sido imputado por un delito grave, el atacante siguió jugando para Mansfield durante casi todo el procedimiento legal. Incluso fue titular en un partido de la tercera división inglesa, el mismo día en que se declaró culpable ante el tribunal de Leeds, el 4 de marzo. Días después, llegó a disputar un amistoso internacional con la selección de Granada frente a Rusia, en Moscú.

El comunicado oficial del club, emitido el día de la sentencia, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y señaló que la institución se encontraba evaluando la situación contractual del jugador. En mayo pasado, Mansfield informó públicamente que continuaba “evaluando su posición” respecto del delantero, cuyo contrato finalizaba al término de la temporada anterior. No obstante, su nombre aparece entre los futbolistas registrados por el club ante la English Football League para el torneo en curso, lo que constituye una confirmación oficial de su continuidad.

Consultados por BBC Sport, el club se limitó a señalar: “Mansfield revisará la situación de Lucas una vez que sea liberado de la custodia. No se harán más comentarios por el momento”.

La legislación británica permite que los condenados a penas inferiores a dos años accedan a una liberación condicional tras cumplir la mitad de la sentencia. En ese marco, Akins podría salir de la prisión antes de diciembre. Si eso ocurre, quedaría habilitado para regresar a la actividad profesional antes del cierre de la primera mitad de la temporada.

Akins, que llegó al equipo en enero de 2022 procedente de Burton Albion, jugó más de 150 partidos con la camiseta de Mansfield y fue una de las figuras del ascenso desde la League Two. El entrenador, el exfutbolista inglés Nigel Clough, quien también lo había dirigido anteriormente en Burton, reconoció que la condena fue “un golpe increíble” para el plantel. “Perdimos a un amigo y colega por una sentencia. Pero también debemos reconocer el dolor de la familia del señor Daniel. Es una tragedia en todo sentido”, sostuvo el técnico.

Club statement: Lucas Akins — Mansfield Town FC (@mansfieldtownfc) April 24, 2025

A lo largo de una carrera de 18 años en el profesionalismo, jugó en clubes como Tranmere Rovers, Stevenage, Huddersfield Town y los escoceses Hamilton Academical —el único en el que disputó la primera categoría— y Partick Thistle.

Aunque su situación judicial parece encaminarse hacia una salida anticipada, su futuro futbolístico sigue cargado de incertidumbre. La decisión del club de mantenerlo registrado abre la puerta a un eventual regreso, pero deja expuesto el delicado equilibrio entre la lógica deportiva y la responsabilidad institucional. En el fútbol inglés, pocas veces se vio un caso similar: un jugador condenado por causar una muerte, que podría volver a jugar apenas meses después de salir de prisión.