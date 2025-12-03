Una insólita situación se vivió este domingo en el fútbol brasileño, cuando en pleno partido de ida de la final de la Serie B2 del campeonato carioca -equivalente a la cuarta división- entre Macaé y Goytacaz, ingresó al campo de juego Yuri de Carvalho da Silva, un futbolista del conjunto visitante que cumple condena por tráfico de drogas y quien jugó con una tobillera electrónica. El cruce terminó 1 a 1 y la próxima semana podría coronarse campeón si su equipo vence a su rival.

Según informó el medio Globo, Yuri salió de la prisión siete meses atrás para cumplir domiciliaria y y por eso debe utilizar una tobillera electrónica. Con 30 años, disputó toda la temporada de la B2 con el dispositivo y si bien no logró convertir ningún tanto, el entrenador lo suele poner en los partidos. Sobre el uso del dispositivo de seguridad, una fuente del club le expresó al sitio: “Es molesto pero no lo impide”.

A pesar de haber jugado gran parte de la temporada, la condición del futbolista tomó notoriedad este domingo, cuando ingresó a la ida de la final a los 25 minutos del segundo tiempo en el Estadio Claudio Moacyr, el Moacyrzão, en Macaé. El número 18 entró al terreno de juego con un elemento por debajo de su media izquierda azul, lo que llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Un jugador brasileño disputó la ida de una final con una tobillera electrónica y podría salir campeón en el próximo partido (Globo)

Desde su contratación, Goytacaz optó por no hacer comentarios sobre Yuri, aunque manifestó que no existe ninguna regla impuesta por la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) que impida que el futbolista tenga minutos. Tras lo sucedido en el partido de ida, la entidad señaló a Globo que entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte y forma parte de la misión de “ir más allá del terreno de juego, reforzando la búsqueda del desarrollo de los ciudadanos antes que de los atletas“.

Además la FERJ puntualizó sobre la situación de Yuri y afirmó que buscará información sobre si existe una prohibición legal para ejercer la actividad profesional “a fin de evitar un error de juicio en el caso“.

Por su parte, los directivos de Goycataz definieron al jugador como una persona “tranquila y amable”, y se contactaron con el Tribunal de Ejecución Penal (TPE) para solicitar la retirada de la tobillera electrónica de Yuri, pero la petición no fue considerada. De hecho, el club planea renovar el contrato del futbolista tras la final.

Yuri fue arrestado en 2018 por tráfico de drogas y los últimos siete meses de cárcel en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro, en Campos dos Goytacazes. Luego se le concedió el derecho a pasar a un régimen penitenciario menos restrictivo, con una tobillera electrónica.

El partido de vuelta de la final se disputará el próximo domingo a las 15 (hora de Brasilia) en el Estadio Aryzão de Campos, de Goycataz, y, en caso de que ambos equipos empaten en los 90 minutos, habrá tanda de penales.