Una anécdota con Manu Ginóbili despertó las carcajadas en el retiro de la camiseta de Kevin Garnett

Es tan grande el legado, que siempre está presente en la liga más poderosa del planeta básquetbol. Su nombre es uno de las joyas de la corona NBA. Por eso no es ilógico que en una ceremonia de un retiro de camiseta, una de los acontecimientos más significativos en la carrera de un jugador, pueda aparecer su apellido. En Boston prepararon todo para agradecerle a Kevin Garnett, por su aporte a la organización, y en medio de las anécdotas, Manu Ginóbili ocupó un momento divertido.

Fue una cita emotiva para Garnett, una de las principales figura del Big Three conformado con Paul Pierce y Ray Allen que llevó a los Celtics a conquistar el último anillo, en 2008, tras vencer en la final a Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Paul Gasol. Lo curioso fue cuando, en medio de la ceremonia, Brian Scalabrine, conductor de la misma y excompañero del homenajeado, recordó una anécdota en la que estaba involucrado el bahiense.

Las risas se apoderaron de la escena, porque Garnett recordó un choque entre Boston y San Antonio, en el que en la primera parte del juego Matt Bonner lo castigó desde los rincones. Al llegar al vestuario, tuvo unas palabras muy importantes para su compañero Paul Pierce. Scalabrine contó sobre Garnett: “Kevin nunca dejó mal parado a un compañero, salvo una vez. Ese día, en el vestuario, todos elogiamos lo que hacía Popovich y el equipo que había armado, hasta que Paul Pierce se levantó furioso y dijo ‘¿quién marca a Bonner?’ Obviamente sabía que era Garnett el que lo defendía. Entonces, KG se volvió loco y le gritó: ´Yo tengo a Bonner, pero no estaría solo tan abierto si no tuviera que cuidarte el c... con Ginóbili´”.

Tras esa anécdota, todos estallaron con carcajadas, tanto Pierce, como Garnett, que completó la historia de la siguiente manera: “Me alegra que hayas sido tú (por Scalabrine) el que cuentes esa historia, porque es cierto que Bonner me estaba pateando el c... por culpa de Paul Pierce”.