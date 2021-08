Una grieta que nunca se pudo cerrar: los hermanos Ángel y Oscar Romero, cada vez más lejos de San Lorenzo

Una relación con más turbulencias que gestos distendidos. La historia de los hermanos Ángel y Oscar Romero con San Lorenzo parece estar llegando a su fin. Es que fueron los propios paraguayos quienes le pidieron al presidente azulgrana Horacio Arreceygor una salida del club, mientras en Boedo ya les colocaron el cartel de “vendibles” y escuchan ofertas por los futbolistas, tan talentosos como discontinuos.

Al cabo, la de los Romero es una grieta que San Lorenzo nunca pudo cerrar. Al eslabón de episodios se le une el último, una decisión del entrenador Paolo Montero: sacarlos del equipo titular para enfrentar a Argentinos Juniors. El Ciclón viene de sufrir un par de impactos y necesita recuperarse luego de las dos derrotas seguidas, ante Talleres y Unión, en las que recibió seis goles y no convirtió ninguno; y en ambos partidos incluso pudo caer por una diferencia más abultada. Y varias de las miradas apuntaron a los gemelos de 29 años, que fueron titulares en ambos compromisos y lucieron un nivel muy bajo.

Los dirigentes de San Lorenzo reconocieron charlas con los hermanos Romero, que procuran la salida de Boedo. Prensa San Lorenzo

A pesar de estar en negociaciones para renovar sus contratos, en el Ciclón ven con buenos ojos que los Romero se vayan en el actual mercado de pases. Las charlas entre los hermanos y la dirigencia continúan, a tal punto que en la previa de la caída ante Talleres, en Córdoba, Arreceygor tuvo una reunión con ellos. Los vínculos finalizan en junio de 2022 y las negociaciones apuntaban a extenderlo. Aunque hay un detalle que no se puede obviar: sus contratos, en dólares, son muy elevados, y desde San Lorenzo les han pedido que bajen sus pretensiones económicas. Es por eso que todas las partes están abiertas a escuchar ofertas por los futbolistas.

“Ellos quieren salir los dos, pero hay que ver cómo llegan las ofertas, si llegan. Lo importante es que no tiene que haber una oferta para irse juntos. Tienen como tesitura no transitar el futuro juntos”, explicó el presidente azulgrana en TyC Sports.

“Nuestra intención era renovar el contrato hasta después del Mundial de Qatar 2022, pero en la charla surgió la posibilidad de una venta y les dijimos que sí, que estamos dispuestos a escuchar cualquier oferta”, contó Arreceygor.

El DT Paolo Montero dejó a los hermanos Romero fuera del conjunto titular que se enfrentará con Argentinos. Twitter @SanLorenzo

Los hermanos Romero -en los últimos días fueron citados por Eduardo Berizzo para la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas- llegaron a San Lorenzo a mediados de 2019, uno proveniente de Brasil (Ángel) y otro de China (Óscar). “Escuchen ofertas”, fue el pedido de los futbolistas a los dirigentes. “Es cierto que llevan bastante tiempo en el club, tal vez para ellos también es un ciclo cumplido y quieran algo nuevo”, apuntó Mauro Cetto, manager del Ciclón, en diálogo con ESPN.

Según el accionar del propio club, los hermanos paraguayos fueron mimados y protegidos durante mucho tiempo, algo que generó malestar en el resto del plantel. Llegaron a Boedo tras una apuesta económica muy fuerte y despertaron muchísimas ilusiones. Con varios chispazos de su talento les alcanzó para convertirse en los más destacados del equipo, pero siempre en un contexto en el que el Ciclón voló (y vuela) bajo en la cancha. En dos años pasaron Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz, Mariano Soso, Diego Dabove y ahora Montero. Y casi todos tuvieron que lidiar con algunos episodios que traspasaron los muros azulgranas y rápidamente salieron a la luz.

Tal vez, lo más resonante resultó la fractura del correntino Andrés Herrera tras una dura entrada de Ángel en una práctica. Pero antes y después se sucedieron distintos acontecimientos: escándalos al DT en pleno partido; discusiones con Monarriz en Córdoba; movimientos con su propio fisioterapeuta y chofer que generaban recelo con sus compañeros. Incluso, la insólita escena que se generó porque no dejaron sentar al suegro de uno de los paraguayos en el banco de suplentes en un entrenamiento. Ya en plena pandemia de coronavirus, en septiembre de 2020, los Romero demoraron varios días su regreso desde Paraguay una vez que se habilitaron los entrenamientos de fútbol en la Argentina. Distintas maneras de provocar malestares sin final.

Más allá de algunos chispazos y buenos desempeños, Oscar y Ángel Romero no lograron deslumbrar en el Ciclón. Archivo

¿Cuál es la mirada de los hermanos ante la situación? Difícil saberlo, dado que se mueven en el más absoluto hermetismo. En su paso en el Ciclón jamás brindaron entrevistas. Mientras que, en su momento, fueron los propios jugadores de San Lorenzo quienes reconocieron la dificultad de encontrar una armonía. “Los Romero son buenas personas y muy profesionales, pero se les permitieron muchas cosas y les dieron libertades que no son normales en el fútbol argentino. Por eso ahora debe ser difícil de cambiar”, confesó hace un tiempo el arquero Nicolás Navarro.

En enero de este año, Ignacio Piatti disparó contra los hermanos y reveló una anécdota peculiar. “Vos veías durante todos los partidos que se pasaban la pelota entre ellos cuando estaban juntos. Hay un montón de cosas que pasaron. No me acuerdo en qué partido vinieron y dijeron: ‘Muchachos, si ganamos, les damos 15 mil pesos a cada uno’. ¿Cómo? ¿Qué son ustedes? Cuando terminó el partido me acerqué a saludarlos: ‘Muy bien, los felicito, jugaron bien’. ‘Tomá Nacho, 15 mil pesos’, me dijeron. ‘¿Qué 15 mil pesos? Yo no quiero’”.

Dentro de la crisis futbolística, el presente del Ciclón tiene varios frentes abiertos y los hermanos Romero están en la vidriera. Lo concreto es que el mercado europeo de transferencias termina el 31 de agosto. En tanto que en septiembre se abre una ventana en Brasil y otra en la Major League Soccer de Estados Unidos. Por ahora, la grieta de los paraguayos en San Lorenzo no se pudo pudo cerrar.