Una tarde caliente: Estudiantes perdió por goleada y se clasificó, Racing está tercero y Boca debe ganar o ganar

Una tarde de locos. De principio a fin. La Liga Profesional confeccionó un viernes (feriado turístico) de súper acción, con cinco partidos en el mismo horario para definir a los ocho clasificados de la Zona A rumbo a los octavos de final del torneo Apertura. Goles, furia y declaraciones picantes. Verdaderamente, pasó de todo.

Los clasificados, en orden, son Argentinos, Boca, Racing (en un sorprendente tercer lugar, cuando hace un puñado de semanas ni estaba entre los ocho), Huracán, Independiente Rivadavia, Tigre, Barracas Central y Estudiantes. Atención: Boca, Tigre, Huracán y Barracas Central tienen un partido menos y pueden cambiar el orden de la clasificación y los futuros cruces.

Argentinos armó un festival ante Estudiantes Fotobaires

Así están, al menos, al finalizar el súper viernes: Argentinos Juniors-Godoy Cruz, San Lorenzo- Independiente Rivadavia, Independiente-Barracas Central, Racing-Deportivo Riestra, Rosario Central- Estudiantes, Huracán-Platense, Boca-Lanús y River- Tigre. Y algo esencial: de mantenerse esta llave, podría haber superclásico en los cuartos de final. Y hasta el clásico de Avellaneda en la misma instancia.

Argentinos goleó a Estudiantes por 4 a 0, en la Paternal, alcanzó el primer lugar y obliga a Boca, habitualmente primero en ese grupo, a ganarle a Tigre, en Victoria (este domingo, a las 18), para mantener el privilegio de definir siempre como local en los próximos cruces, los definitorios mano a mano.

El León, al que le alcanzaba un punto, se derrumbó de principio a final. El Bicho, de galera y bastón, se impuso con goles de Tomás Molina (2), Pipa Lescano y José Herrera, con una obra maestra. El equipo platense, que de los últimos 12 partidos sólo ganó tres, alcanzó el último lugar al aprovechar las derrotas de Defensa y Justicia y Newell’s.

De un modo curioso: el Halcón le ganaba por 2 a 1 a Independiente Rivadavia, en Mendoza y estaba adentro, pero rápidamente el muy buen equipo en el que brilla Sebastián Villa, se impuso por 3-2. Como en las viejas épocas, historias analógicas, Estudiantes escuchaba por radio (y las actuales redes sociales), cómo Newell’s chocaba con Racing y con un jugador más por la expulsión de Sebastián Sosa en el final del primer tiempo. Un gol del elenco rosarino (apenas un gol), lo hubiera clasificado. Y Estudiantes hubiera visto la definición del certamen por TV.

Tuvo múltiples oportunidades el equipo que mejoró el Ogro Fabbiani, pero la mística que le imprimió Gustavo Costas al Racing copero, también se trasladó al ámbito local. Al final, ganó 1-0, en el Cilindro, con un tanto del paraguayo Saúl Salcedo, en contra.

Además, Banfield, con el debut de Pedro Troglio, venció por 3 a 1 a Central Córdoba, que mantenía mínimas posibilidades de continuar con vida. Más tarde, hubo otra presentación; un regreso, en realidad: Leonardo Madelón en Unión, que empató 1-1 con Belgrano.

Este sábado, habrá tres partidos en el mismo horario, para resolver el último clasificado de la Zona B.

Nardoni le gana la posición a Cuesta; detrás, Banega Fotobaires

Desde las 16, Deportivo Riestra-Godoy Cruz (17 puntos), Sarmiento (14)-San Lorenzo y Talleres-Instituto (15). El equipo mendocino y la Gloria mantienen la esperanza de alcanzar el último boleto; el conjunto de Junín depende de un milagro. Los primeros ocho, hasta hoy, son: Central, Independiente, River, San Lorenzo, Platense, Riestra, Lanús y Godoy Cruz.

Entre tantas hipótesis y en una tarde caliente, Eduardo Domínguez quedó en el centro de la escena. Ganador de tres títulos con Estudiantes, admitió que jamás había perdido por 4 a 0 como entrenador. Y descartó que se vaya de La Plata, que la versión de Boca es una idea sin sustento.

"NO HAY QUE ESCONDERSE, HAY QUE VER QUIEN SE QUIERE ENFRENTAR A ESTUDIANTES EN LAS FINALES" Eduardo Domínguez ya piensa de cara a octavos de final del #TorneoApertura. pic.twitter.com/gSoTpyEEz2 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

“Se empezó a instalar esa situación ¿no? Ustedes lo instalan. No la gente, ¡ustedes!. Les pido disculpas a nuestros hinchas. Sentimos la... No nos gusta... no queremos representarlos así. Sentimos que no fuimos nosotros. Sacando que nos clasificamos a los octavos de final y el objetivo era ese, por los puntos que hicimos nosotros. La vorágine que se vive en el fútbol... Los periodistas nos quieren ver colgados en la plaza. Algunos no entenderán y muchísimos otros apoyan y creen en un proceso. Yo creo en ese proceso. Si me quieren ver colgado en la plaza, donde ya festejamos varias veces, tema de ustedes. No mío".

Eduardo Domínguez fue contundente tras la dura derrota de Estudiantes en La Paternal y habló sobre su continuidad... pic.twitter.com/4M8tkdGGdw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2025

Y agregó: “Este tipo de actuaciones, de derrotas, te hacen pensar, pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza irme. Vamos a luchar por el torneo para demostrar quiénes somos. No hay que esconderse, le dije eso a los jugadores. Mostrar la cara y levantarnos. El año pasado ya ganamos, demostramos que podemos. Vamos a ver en las finales quién va a querer jugar contra Estudiantes. Les pedí disculpas a mis futbolistas porque seguro yo me equivoqué y era mi responsabilidad. Ahora cambia todo. Nos vamos a levantar y pelear más fuerte”.