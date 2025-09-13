Una victoria con acento argentino: “Nico” González anotó en su debut con Atlético de Madrid y Julián Álvarez dio una asistencia de taco

Atlético de Madrid derrotó por 2-0 a Villarreal en el estadio Metropolitano en un partido válido por la cuarta fecha de la Liga de España. El triunfo tuvo acento argentino, ya que Julián Álvarez le dio una gran asistencia de taco a Pablo Barrios en el primer tanto y Nicolás González anotó el segundo tras un gran centro de Marcos Llorente. El ex Argentinos Juniors, recién llegado a préstamo de la Juventus italiana, tuvo un gran debut y recibió la primera ovación por parte del público colchonero al ser reemplazado en la segunda parte. Fue una victoria balsámica para los dirigidos por Diego “Cholo” Simeone, que en la semana debutarán en la Champions ante el Liverpool y necesitaban su primer triunfo en el torneo doméstico de la temporada 2025/26.

“Nico” González, tal como reza su camiseta, tuvo un gran estreno con la camiseta rojiblanca. Incanzable por la banda izquierda, defendió y atacó sin escatimar una sola gota de sudor. El gol que definió el pleito fue puro mérito suyo. Midió el centro de Llorente y puso la cabeza cuando su marcador, el uruguayo Santiago Mouriño, no tenía nada más por hacer. El abrazo posterior con el capitán Koke fue una muestra gratis de que el argentino entró con el mejor pie en el vestuario del equipo del Cholo.

El entrenador Diego Simeone pensó en tres argentinos de los seis que tiene en el plantel para iniciar el juego: su hijo Giuliano, el debutante Nicolás González -presentado oficialmente el viernes y con apenas dos prácticas- y Julián Álvarez, que participó del gol que abrió el marcador. Otro futbolista que integra la selección argentina es titular en el rival: Juan Foyth.

La Araña apeló a su viveza y una genialidad para el 1-0 marcado por Pablo Barrios. En un pase atrás arriesgado de la defensa de Villarreal, Álvarez fue rápido para interceptar la pelota y, de primera, le dio el pase de taco dentro del área, ante la marca de Foyth. Así, lo dejó de cara al arco para definir junto a un palo. Iban nueve minutos.

El taco de Julián en el 1-0 de Atlético de Madrid

Poco después, con un Julián muy activo y productivo, cerca estuvo de ampliar la ventaja Giuliano, que se acomodó y buscó definir junto al segundo palo, cruzado, pero se le fue ancha por golpearla casi con un tobillo. Villarreal respondió con llegadas de peligro, pero con mala puntería, especialmente de Alberto Moleiro, quien falló un mano a mano increíble.

Incluso, en la última jugada de esa primera mitad, el travesaño salvó al colchonero en un remate de Nicolas Pepé que impactó con fuerza en el caño y picó delante del arquero Jan Oblak, sin que nadie pudiera empujarla para establecer el empate.

El festejo de Julián Álvarez con Pablo Barrios, autor del primer gol de Atlético de Madrid ante Villarreal THOMAS COEX - AFP

Para el segundo tiempo, el Cholo quitó de la cancha a Julián Álvarez -amonestado y cansado, pero sin problemas físicos- y puso en su lugar al noruego Alexander Sørloth. Apenas siete minutos después del descanso, y luego de una pérdida en tres cuartos de cancha del Submarino Amarillo, Marcos Llorente trepó, fue hasta el fondo, tiró un centro al segundo palo y por allí, en una de sus diagonales que ya son marca registrada, González ganó en las alturas a Santiago Mouriño y anotó el 2-0 para el conjunto colchonero.

A los 25 minutos de esa segunda parte, el equipo rojiblanco consiguió el tercer gol, obra del francés Clement Lenglet, y tras un tiro de esquina. Pero el árbitro invalidó la conquista por un empujón del ex defensor de Barcelona a Renato Veiga. El Cholo Simeone imploró al cielo ante la decisión. Sentía que el partido estaba definido.

A los 30 minutos del segundo tiempo se terminó el gran debut de “Nico” -tal como reza su camiseta- González en el partido. Acalambrado, le cedió su lugar a Conor Gallagher. El Metropolitano se vino abajo y los hinchas colchoneros se rompieron las manos para aplaudir al ex futbolista de Argentinos Juniors, que tuvo apenas un par de entrenamientos con su nuevo club y Simeone lo incluyó en el equipo titular. Respondió con creces.

Triunfo de Real Madrid, sin Mastantuono

Kylian Mbappé anotó un gol y asistió en otro para que Real Madrid, que se quedó con diez jugadores, venciera este sábado 2-1 a la Real Sociedad en La Liga. La estrella francesa abrió el marcador a los 12 minutos con su cuarto gol en igual número de partidos esta temporada. el subcampeón del mundo utilizó su velocidad para alcanzar un mal pase de un jugador del equipo rival y superar al arquero Álex Remiro. El conjunto merengue, en donde no ingresó Franco Mastantuono desde el banco de suplentes, jugó con un hombre menos durante casi una hora después de que el nuevo defensor, Dean Huijsen, recibiera una tarjeta roja directa a los 32 minutos por derribar a Mikel Oyarzabal cuando solo quedaba el portero por superar.

El festejo de Kylian Mbappé para el primer gol de Real Madrid ante Real Sociedad Miguel Oses� - AP�

Pero Mbappé ayudó a duplicar la ventaja al 44 con una elegante gambeta girando alrededor de su marcador cerca de la línea de fondo, antes de encontrar a Arda Guler con un pase para que el mediocampista turco anotara. Oyarzabal descontó para los anfitriones al convertir un penal a los 56 minutos. Dani Carvajal había concedido el penal cuando un balón golpeó su brazo en el área. Fue la cuarta victoria del Madrid en igual número de partidos para comenzar La Liga.

