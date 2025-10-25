URBA: San Luis y Champagnat definirán el repechaje por el último cupo en el Top 14

San Luis superó con contundencia a San Cirano y peleará contra Champagnat, que eliminó a Pueyrredón, por conservar su plaza en la categoría máxima de URBA. La jornada de este sábado, que también desarrolló la segunda semifinal del Top 12 (SIC 13 vs. CASI 9), definió también los finalistas por el ascenso en las demás categorías del rugby porteño-bonaerense.

El repechaje entre clubes del Top 12 y la primera A de URBA ya tiene determinados a los dos clubes que pujarán por el único lugar remanente en el futuro Top 12. San Luis y Champagnat, dos instituciones tradicionales que tienen ambiciones renovadas, protagonizarán la definición el sábado 8 de noviembre en La Plata.

El conjunto de La Plata, que procura evitar el descenso tras una actuación deficitaria en la elite, dio una muestra de poderío al derrotar por 36-6 a San Cirano en una semifinal desequilibrada. San Luis impuso condiciones desde el inicio y llega fortalecido al encuentro decisivo.

Por su parte, Champagnat derrotó con autoridad a Pueyrredón por 38-14 y mantiene vivo el sueño del regreso a la máxima categoría. El cuadro de Pilar mostró solidez colectiva y contundencia en los tramos cruciales del partido, lo que le permitió acceder a la final del repechaje con aspiraciones fundadas.

Champagnat derrotó con holgura a Pueyrredón y se esperanza con recuperar un lugar en la máxima categoría de URBA; lo definirá con San Luis, que viene del Top 12. Santiago Filipuzzi - LA NACIÓN

También se desarrollaron los playoffs de las demás categorías, en una jornada de rugby decisiva para muchas entidades. En la lucha por un lugar en la primera A, San Albano venció a San Martín por 22-17 y procurará la permanencia frente a Círculo Universitario de Quilmes, que derrotó sin atenuantes a Liceo Naval, por 29-3.

En la llave entre equipos de la primera B y la primera C, Luján sufrió el descenso al caer ajustadamente a manos de Liceo Militar, por 11-10. Su lugar en la tercera categoría será ocupado por el ganador del cruce entre su vencedor y San Carlos, que venció a Centro Naval por 10-7.

La tendencia se repite en niveles inferiores. El Retiro no logró revertir en el desenlace una temporada adversa y descendió al perder por 20-16 ante San Miguel. El rival de éste en la final por el ascenso será Tigre, que dejó en el camino a Atlético y Progreso, de Brandsen, con un sólido 20-7.

Por último, Arsenal Zárate superó con lo justo a Gimnasia y Esgrima, de Ituzaingó, por 31-29 y se medirá con Vicente López, que derrotó por 37-19 a Los Cedros en la definición por un ascenso desde la tercera.

La estructura de competencia de la Unión de Rugby de Buenos Aires permite que el rendimiento de un solo partido defina el destino de una temporada completa. En ese contexto, San Luis y Champagnat se jugarán mucho en 80 minutos. Los más importantes de su 2025. No estarán solos en la actividad ese 8 de noviembre, día de numerosas definiciones en el rugby porteño-bonaerense.