Uruguay: Marcelo Bielsa renovó y amplió la base, pero no devela el papel que tendrán los veteranos Suárez, Cavani, Cáceres y Muslera

Renovación en marcha contra rivales que integran el furgón de cola en el fútbol del continente americano. Bajo esos dos ejes concluyó el estreno de Marcelo Bielsa como director técnico de Uruguay. La victoria 2-0 sobre Cuba (165° en el ranking FIFA) fue en un Centenario más despoblado que el 4-1 sobre Nicaragua (140°) de la semana pasada.

Ahora se abre una pausa que se interrumpirá en septiembre, con el comienzo de las Eliminatorias para el Mundial, en las que la Celeste debutará ante Chile, seleccionado al que Bielsa clasificó para Sudáfrica 2010, cortando una ausencia de 18 años.

El delantero Maximiliano Araujo, a quien le cometieron el penal del primer gol y fue autor del segundo, forcejea con Luis Paradela PABLO PORCIUNCULA - AFP

De un amistoso a otro, el entrenador solo repitió un jugador en la formación titular: Maximiliano Araujo, 23 años, delantero de Toluca, autor del segundo gol. “Una felicidad hacer mi primer gol en la selección. En este partido, Bielsa me quiso probar de extremo, es una posición que me gusta mucho. En toda esta preparación me sorprendió la intensidad con que trabajamos, la manera en que Bielsa le llega al jugador. Tiene charlas con cada uno de nosotros en las que nos hace ver que somos mejores de lo que nosotros creemos. Analiza todo. Nos muestra lo bueno y lo que también debemos corregir. Para nosotros es muy importante”, expresó el atacante surgido en Wanderers.

El Loco valoró el tiempo del que dispuso para aplicar su modelo: “Para el primer partido pudimos hacer un ciclo de 10 días y para el segundo, algo más o menos similar. Son oportunidades que no se van a repetir en las eliminatorias. Hubo un conocimiento con buenas posibilidades de comunicar y conocer a los jugadores, y en ese sentido fue una buena experiencia”.

Lo más destacado de Uruguay 2 - Cuba 0

Si bien hubo en la convocatoria siete juveniles campeones del mundo Sub 20, el rosarino no los utilizó en los partidos por el desgaste que traían del torneo realizado en la Argentina. “Convivieron, se entrenaron y compitieron en las prácticas. Es natural que haya privilegiado a los mayores porque los juveniles venían de una competencia que seguí atentamente. Esto es un proceso que tiene como objetivo el Mundial 2026″, agregó el director técnico.

Con respecto a la victoria en el segundo partido, Bielsa remarcó los aspectos que no lo dejaron conforme: “Dimos minutos de posesión que Cuba no debería haber tenido y sufrimos en el segundo tiempo situaciones de peligro que no se correspondían con la diferencia de capacidad que hay entre los dos equipos. La valoración del partido de hoy es diferente a la que hubiéramos querido conseguir: marcar más diferencia, anotar más goles y que no nos generen ocasiones”. En ese sentido, el entrenador quedó más satisfecho con la producción frente a Nicaragua.

Bielsa se saluda con su colega de Cuba, Pablo Sánchez PABLO PORCIUNCULA - AFP

Con estos dos ensayos, Bielsa quiso ampliar la base, de cara a las eliminatorias. “Este grupo va a realizar aportes importantes y necesarios, aunque estos dos amistosos no son comparables con un partido de las eliminatorias. Pero me permito imaginar un porcentaje importante de estos jugadores como opciones satisfactorias para el segmento de los seis partidos que se van jugar este año. Y más de la mitad hará su aporte en los tres años que van a durar las eliminatorias”, manifestó sobre un plantel con un promedio de 23 años, con varios del fútbol local y otros del exterior.

No estuvieron los históricos que llevan largo tiempo en el seleccionado charrúa, todos de 36 años: Luis Suárez (máximo goleador histórico del seleccionado), Edinson Cavani (segundo, detrás de Suárez), Martín Cáceres y Fernando Muslera. Diego Godín (37) dio a entender que daba un paso al costado, aunque no fue explícito sobre un retiro. Bielsa tampoco citó a la generación intermedia, que ya tiene recorrido con la Celeste, como Federico Valverde, Ronald Araujo, Darwin Núñez y Rodrigo Bentancur (se recupera de una lesión), y a otros con nivel para ser tenidos en cuenta, como Giorgian de Arrascaeta y Matías Vecino.

A raíz del posible retiro del fútbol de Suárez, a Bielsa se lo volvió a consultar sobre el espacio que tendrán los veteranos en su ciclo. El día de su presentación había sido diplomático, sin mostrar las cartas: “Voy a hablar con ellos. Nunca haré nada que perjudique a los ídolos, que son un metal precioso para el pueblo”. Anoche tampoco despejó la incógnita: “Como respondí con anterioridad, los jugadores con un pasado tan brillante en el fútbol y la selección uruguaya merecen un tratamiento, un diálogo y un acercamiento para elaborar conclusiones más fundadas de cara al futuro”.

