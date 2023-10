escuchar

El clásico entre Uruguay y Brasil, en el marco de las eliminatorias del Mundial 2026, se jugará este martes desde las 21 en el estadio Centenario y funcionará como aperitivo para la presentación argentina en Lima, ante Perú (a las 23). El coliseo del fútbol charrúa será el escenario de un enfrentamiento entre dos potencias del continente que viven momentos diferentes. La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, tendrá el acompañamiento de miles de hinchas que agotaron las entradas en un puñado de días. Todos desearán terminar, por fin, la nefasta racha ante el Scratch: la última victoria uruguaya data de 2001, y gracias a un solitario gol de Federico Magallanes de penal. Desde 2017 los charrúas ni siquiera les sacaron un punto a los brasileños .

Brasil llega a la catedral del fútbol uruguayo envuelto en dudas tras el empate en Cuiabá con Venezuela. Lo dirige un entrenador interino, Fernando Diniz, cuyo trabajo principal es ponerse al frente de Fluminense, rival de Boca en la próxima final de la Copa Libertadores. Por primera vez en cuatro partidos, el DT hará cambios por decisión propia y no por decisiones tácticas o lesiones. La sequía de Richarlison (lleva seis encuentros sin marcar con la camiseta amarilla) hace que Gabriel Jesús, de Arsenal (Inglaterra) tome su lugar. En el lateral derecho estará Yan Couto, de buen partido ante Venezuela, y una de las grandes apariciones de Girona (España), la revelación de La liga de España. En el lateral izquierdo, en tanto, jugará Carlos Augusto, de Inter (Italia). Esos serán los tres ingresos que tiene en mente Diniz para ganar en Montevideo.

Fernando Diniz, entrenador de la selección brasileño, y Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

Es el “primer gran desafío” de la era Diniz, escribe el portal Lance!. Y agrega: “Las estadísticas juegan a favor de Diniz, ya que todavía no perdió al mando del equipo: suma dos victorias y un empate, pero ante rivales que no tienen la tradición futbolística de Uruguay”. Brasil venció a Perú y Bolivia y empató con Venezuela. Por eso, cuenta con siete puntos y está a dos unidades del líder, Argentina.

Si algo sabe Diniz (el buen juego de su Fluminense, que deslumbró en el Brasileirao, hizo que la prensa comenzara a hablar de “Dinizmo”, el método del DT para que sus equipos tengan identidad, presión y pases precisos) es que necesita de los mejores futbolistas para conseguir resultados. En este sentido, se deshizo en elogios para Neymar, el 10 brasileño, en la conferencia de prensa previa al encuentro de este martes: “Creo que es uno de los grandes futbolistas de la historia del fútbol brasileño y mundial” , aseguró Diniz.

El entrenador brasileño continuó: “Ningún entrenador del mundo prescindiría de Neymar con el hambre que tiene y su voluntad actual. Algo importante para destacar son sus números: es primero en casi todos los apartados importantes para un atacante. Primero en goles, asistencias (dio una contra Venezuela), participaciones en jugadas de gol, amagues. Sus números explican que él esté aquí ”, avaló Diniz. Neymar fue criticado por los hinchas brasileños tras el empate con Venezuela e incluso uno le arrojó una bolsa de pochoclos cuando el 10 salía de la cancha e iba hacia los vestuarios.

El crack, que lleva dos goles en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se defendió: “ Es triste. No vengo aquí de vacaciones, ni mucho menos a pasear . Vine a hacer lo que más amo que es jugar al fútbol y defender a mi país. Obviamente estamos ahí dando lo mejor, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que los hinchas esperan. Esta persona que tiró eso... Me puse muy nervioso, condeno ese tipo de actitud, no hay que hacerlo. Es muy malo, para el fútbol, para los seres humanos”.

Uruguay, a terminar con la racha

El estadio Centenario volverá a tener el 100% de aforo luego de la sanción impuesta por FIFA para el partido con Chile, que le restó 7 mil localidades al coliseo montevideano. Así, las tribunas tendrán a 50 mil hinchas celestes alentando al equipo de Marcelo Bielsa. La decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de bajar un 25% los precios en relación con el partido frente a los trasandinos aumentó la demanda por los tickets y en el primer día de expendio ya se habían vendido unos 30 mil. Además, el Centenario es una fortaleza deportiva: Uruguay ganó todo lo que jugó en el estadio durante 2023.

Impulsado por el fervor popular, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa intentará dejar atrás 22 años sin victorias frente a Brasil . La última, por 1-0, data del 1 de julio de 2001, y gracias a un gol de Federico Magallanes. Desde ese día pasaron 22 años, tres meses y 15 días y 12 encuentros con siete triunfos brasileños y cinco igualdades. Esa racha querrán romper los de celeste este martes.

“Llegabas al estadio con una energía, estabas para ganarlo”, recordó Magallanes en declaraciones a la radio Sport 890 en la previa del partido de este martes. Y agregó: “Me acuerdo que me bajo del autobús y hacía frío, era 1 de julio, y me empuja un policía y pisé bosta de caballo. Entonces el Gato (Marcelo, mediocampista central) Romero me dice ‘hoy hacés un gol’. Quedó por eso, al final se ganó y se ganó bien”. El equipo uruguayo, dirigido entonces por Víctor Púa, tenía a Álvaro Recoba como pateador designado para los penales. Sin embargo, el encargado de rematar desde los doce pasos fue Magallanes.

El delantero contó cómo fue la antesala de ese penal: “Se lo pedí porque el Chino (Recoba) había hecho una jugada tremenda y la verdad que cuando estás en un partido tan intenso, que no era solo ese momento sino los días anteriores, que había pasado una concentración complicada porque la selección no venía bien, entonces fui, me acerqué y uno sabe que cuando un jugador hace una jugada de ese calibre, se libera y dice ‘ya cumplí’, pero después tenés la responsabilidad de un penal que si por esas cosas del fútbol lo errás o lo que sea, no estábamos hablando hoy aquí”, completó.

El gol de Magallanes ante Brasil en 2001

